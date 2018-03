Dietro ad ogni grande uomo c’è sempre una grande donna. Potrebbe dirsi la stessa cosa anche per quanto riguarda il mondo del calcio. Sono tanti infatti i campioni che spesso si esaltano in campo anche perchè spinti dalla passione delle proprie mogli o compagne che sicuramente conoscono al meglio tutti i trucchi per caricare al meglio i propri mariti bomber. Alcune di loro, nel corso degli ultimi anni, si sono infatti rese protagoniste anche di diverse dichiarazioni pubbliche a dir poco piccanti.

Niente di così scandaloso, ci mancherebbe, ma sicuramente dei piccoli segreti di coppia che hanno fatto impazzire il mondo del gossip. Alcune di loro, anche ultimamente, sono finite sulle prime pagine della cronaca rosa proprio per alcune dichiarazioni a dir poco a luci rosse, che le hanno rese ancor più famose e note al pubblico dei social. Scopriamo allora chi sono queste 5 bellissime che si sono lasciate andare con rivelazioni hot sulla propria vita privata e non solo.

Erjona senza freni.

Sicuramente nel corso degli ultimi mesi, ha fatto tanto discutere la fine della storia d’amore tra Blerim Dzemaili, tornato nuovamente a giocare al Bologna a gennaio dopo l’esperienza in Canada e la sua ex Erjiona Sulejmani. Tra comunicati e versioni reali e smentite, nel corso di questi mesi, contraddistinti anche dalla partecipazione dell’ormai ex wags al programma televisivo ‘Le Capitane’, la bella modella albanese, proprio all’interno del programma, ha espresso alcune dichiarazioni davvero molto singolari e assolutamente inaspettate.

Incalzata sul sesso prima della partita ha detto: “I calciatori non sono grandi amatori. Molti scelgono il “fai da te”. Io non sognavo affatto di sposare un calciatore. Anzi, li allontanavo! Il calciatore più sexy? Cristiano Ronaldo, è la verità. Una “Capitana” che ammiro? Beh, Victoria Beckham: guardate il suo fatturato”. Parole che hanno fatto tanto rumore e magari hanno contribuito alla rottura della storia con Blerim.

Le dichiarazioni hot della sexy Yolanthe Cabau.

Correva l’anno 2013, Wesley Sneijder era appena passato dall’Inter al Galatasaray dopo aver alzato sotto il cielo di Madrid quella coppa dei campioni vinta contro il Bayern Monaco al ‘Bernabeu’ nel 2010. Proprio nel corso di quel periodo, la sua bella moglie, la splendida Yolanthe Cabau, una delle wags che in Serie A è stata sempre tra le più apprezzate dai tifosi, si è distinta, non solo per la sua bellezza, ma soprattutto per le sue parole.

Nel corso di un’intervista, stuzzicata su argomenti intimi di vita privata, disse di non escludere il desiderio di un’orgia col marito e un'altra donna. Ha rivelato dunque quello che sembra a tutti gli effetti un suo sogno erotico: "In questo momento siamo felici ma non dico di no a prescindere: se un giorno mi offrissero un’orgia, con mio marito e un’altra donna, non chiuderei la porta".

Kat ma che dici!

Li abbiamo visti spesso sui social scherzare o mascherarsi durante la festa di Halloween dove in modo divertente hanno fatto sorridere, proprio per la loro simpatia, i tifosi italiani e soprattutto quelli del Napoli. Stiamo parlando del bomber del Napoli Dries Mertens e sua moglie Kat Kerkhofs. Ecco, proprio sua mogli, quasi a sorpresa, durante il programma televisivo “Gert Late Night”, in onda su Vier, ci ha tenuto a rassicurare tutti, soprattutto per quanto riguarda la vita sotto le lenzuola tra lei e ‘Ciro Mertens’: “La crisi con Dries? E’ acqua passata, adesso va tutto a gonfie vele.

Il sesso? In pubblico mi comporto da signora, ma a letto sono eccentrica. Penso che quando sei sicura di te a livello sessuale, allora le cose vanno sempre meglio anche in generale. Mi piace farlo nei luoghi più insoliti, come i bagni dei treni: mi piacciono tanto”. Dichiarazioni del tutto inaspettate ma che però hanno fatto emergere ancor di più una personalità assolutamente spontanea e genuina di una donna, che insieme al belga, formano una delle coppie più simpatiche e solari della Serie A.

La Satta e Boateng sono incontenibili.

La sua sensualità è sempre apprezzatissima in Italia nonostante il suo compagno oggi giochi in quell’Eintracht Francoforte che in Bundesliga, quest’anno, sta facendo tanto bene. Stiamo parlando ovviamente di Melissa Satta, moglie di Kevin-Prince Boateng, ex velina ed ex fidanzata di Bobo Vieri. La bella soubrette e ospite fissa del programma ‘Tiki Taka’, ha sempre parlato del suo grande amore per Kevin-Prince.

Ma qualche anno fa si è lanciata in piccanti dichiarazioni decisamente più hot del solito, affermando che gli infortuni del calciatore potevano anche essere legati alla loro frenetica vita sessuale, visto che tra le 7 e le 10 volte a settimana in casa “Satteng” si fa l’amore (come dichiarò qualche anno fa in un'intervista). In un’altra occasione ha affermato di detestare i preliminari e di voler giungere subito al sodo, preferendo avere lei il controllo della situazione durante il rapporto. Insomma, se Boateng un giorno dovesse infortunarsi, sappiamo a chi dare la colpa.

in foto: Boateng e Melissa in un servizio fotografico su GQ (fonte Instagram)

I tatuaggi hot di Vanesa.

E chiudiamo la nostra speciale top 5 delle dichiarazioni piccanti delle wags del calcio con l’ex fiamma del fantasista dell’Udinese Jankto. Si ex, perchè un tempo la pagine Instagram della stella della squadra friulana, aveva molte foto in compagnia di questa bellissima bionda, prima di scomparire nel nulla, facendo presagire quindi ad una fine della storia. La diretta interessata è Vanesa Ningerovà che ha decisamente alzato l’asticella in merito alla carica erotica profusa nelle proprie espressioni social e nei servizi fotografici.

La ragazza, non si nasconde mai a mostrare il proprio corpo perentorio, costellato da enormi e colorati tatuaggi. Proprio uno di questi non può che balzare all’occhio per il suo tono esplicito. Il disegno stilizzato, immortalato sulla coscia della modella, raffigura senza troppe metafore un rapporto sessuale. Presentandolo ai social Vanesa dichiarò: “Mi rendo conto che questo tatuaggio è unico nel suo genere. Per me il sesso è del tutto normale e mi piace il tatuaggio per tenerne vivo il pensiero".