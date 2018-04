La conferenza stampa della vigilia di Inter-Juventus era molta attesa. Allegri di nuovo con i media dopo la sconfitta con il Napoli e dopo la contestazione dei tifosi. Prima di parlare del derby d’Italia e delle sue scelte il tecnico livornese ha annunciato che il campionato di Giorgio Chiellini è già finito. Il problema muscolare rimediato in avvio di partita con il Napoli è più serio del previsto.

Stagione finita per Chiellini

La lesone al bicipite femorale rimediata nelle prime battute del match contro il Napoli ha provocato la chiusura anticipata della stagione per Chiellini, che salterà così le ultime quattro giornate e la finale di Coppa Italia. Allegri è stato netto: “La stagione di Chiellini è finita, non avremo chance di rivederlo in campo prima della fine della stagione”.

Nessun problema nello spogliatoio

Ha smontato ogni tipo di ricostruzione fatta negli ultimi giorni il tecnico juventino, che ha smentito la contestazione dei tifosi ed anzi ha dichiarato che quei tifosi hanno incoraggiato la squadra. Allegri ha smentito anche ogni tipo di problema nello spogliatoio:

I tifosi sono delusi e hanno voluto farci sentire la loro vicinanza in questo finale di stagione in cui tutto è in ballo. Lo spogliatoio? Dispiace sentire cose senza fondamento e non è la prima volta. Dobbiamo farci scivolare tutto addosso. Prima eravamo dei fenomeni, ora di brocchi, l’equilibrio deve esserci sempre.

Mandzukic titolare

Chiellini ha chiuso la stagione, in difesa al fianco di Benatia ci sarà uno tra Howedes, Barzagli e Rugani, con il primo favorito. In avanti è annunciata la presenza di Mandzukic, che potrebbe spedire in panchina Dybala:

Con le eccezioni di Sturaro, De Sciglio e Chiellini, la rosa è a disposizione, ci sono anche Bernardeschi e Mandzukic, che sta bene e credo giocherà. La partita si gioca in 14. La difesa a tre? Assolutamente no.

Pericolo Inter

All’andata è finita 0-0. L’Inter ha bisogno dei tre punti, come la Juventus. Allegri teme i nerazzurri, ma sa che se i suoi giocheranno con animo leggero potranno togliersi grandi soddisfazioni e potranno vincere il settimo scudetto consecutivo:

Affronteremo una squadra forte in difesa, in uno stadio bellissimo: credo che il campionato non si deciderà in questo weekend. Ultimamente abbiamo subito parecchi gol negli ultimi minuti e dovremo stare attenti. Spalletti ha fatto un grandissimo lavoro. Non dovremmo aggrovigliarci nei pensieri, da un certo punto di vista mi sto divertendo perché la monotonia non mi piace. Se vivremo quest’ultimo mese con spensieratezza è probabile che vinceremo lo scudetto.

Dybala da ritrovare

Contro il Benevento ha realizzato una tripletta, ma nel mese di aprile ‘La Joya’ ha deluso contro Real Madrid e Napoli. Allegri forse manderà in campo contro l’Inter l’argentino nella ripresa, ma è convinto che Dybala darà il suo grande contributo in questo finale di stagione: