Le vere star della Serie A? Gli allenatori e non i calciatori. E' quanto emerge da una curiosa ricerca che ha evidenziato che i manager delle principali squadre del nostro panorama calcistico sono stati i più citati dai media italiani nel 2017, al contrario dei top player. Il più gettonato di tutti è stato l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri che in un podio tutto composto da allenatori ha beffato l'interista Spalletti e il napoletano Sarri.

I personaggi più popolari del calcio italiano nel 2017.

E' quello che trapela dal monitoraggio svolto da Mediamonitor su tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85 su oltre 1000 fonti d'informazione fra carta stampata (quotidiani e periodici), quotidiani locali, siti di quotidiani, principali radio e tv, blog, siti d'informazione online. Mediamonitor utilizza le soluzioni tecnologiche di Cedat 85, azienda che da 30 anni opera nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Sono state raccolte dal 1° gennaio 2017 al 20 dicembre scorso, le citazioni che riguardano i principali protagonisti del mondo del calcio (ma anche di artisti e politici) sui mezzi d'informazione italiani.

Dominano gli allenatori, Allegri il più citato. A seguire Spalletti e Sarri.

Il più citato dunque è Massimiliano Allegri, campione d'Italia e finalista di Champions con la Juventus. 38.729 citazioni per lui, contro le 36.564 del secondo della classe Spalletti e le 27.220 di Maurizio Sarri allenatore del Napoli capolista. Immediatamente fuori dal podio Vincenzo Montella (26.528 citazioni), che ha vissuto un anno complicato sulla panchina del Milan conclusosi con l'esonero e che è pronto a tornare in sella sulla panchina del Siviglia.

In classifica anche l'ex calciatore Totti e il presidente dimissionario Figc Tavecchio.

Il primo calciatore in classifica è in realtà un ex stella del nostro calcio, ovvero Francesco Totti. Il Pupone, ritiratosi al termine della scorsa stagione, naviga al 5° posto, e ha collezionato 25.418 citazioni, poco più di quelle del mister laziale Simone Inzaghi (23.766). Alle loro spalle ecco il presidente dimissionario della Figc Carlo Tavecchio tra i principali protagonisti del flop mondiale con 21562 citazioni, molte di più di quelle dell'altro allenatore Di Francesco, che sta facendo benissimo in giallorosso (17.584).

Dybala il calciatore in attività più popolare. Non mancano Bonucci e Ventura.

Il primo calciatore in attiva nella classifica dei più citati del 2017 è Paulo Dybala protagonista di un momento no alla Juventus. Per La Joya 16.363 menzioni su media italiani, poco più che il compagno di squadra Gonzalo Higuain (15.440). A seguire un ex bianconero, ovvero Leonardo Bonucci con 13.724 citazioni, protagonista nella scorsa estate del clamoroso trasferimento al Milan. Non può mancare al 12° posto anche l'ex ct della Nazionale Giampiero Ventura, reso purtroppo celebre per il flop azzurro costato la mancata qualificazione ai Mondiali (10.398 menzioni). Più contenute sui media italiani le citazioni di alcuni protagonisti della classifica marcatori come Mauro Icardi (12.223), Lorenzo Insigne (12.992), Ciro Immobile (10.911), Dries Mertens (8.639) e Edin Dzeko (6.932). A seguire ci sono Gianluigi Donnarumma (6.667) e Gianluigi Buffon (6.012).