Rispondere al Napoli, e anche al passato. Già perché nelle ultime due partite disputate dopo la sosta, la Juventus ha incassato altrettante sconfitte contro Lazio e Sampdoria. Massimiliano Allegri vuole una squadra attenta nell'insolito monday night contro il Genoa. Nella classica conferenza stampa della vigilia l'allenatore toscano, oltre a fare il punto sulla prossima sfida di Serie A, ha parlato anche delle condizioni di Buffon e del suo futuro.

La Juventus e la corsa scudetto con il super Napoli.

L'allenatore della Juventus predica attenzione per una sfida, classifica alla mano, alla portata della sua squadra. I bianconeri avranno bisogno di un rendimento eccezionale per avere la meglio di un Napoli superlativo: "Per vincere il campionato dobbiamo fare grandissime cose, abbiamo 2 punti in più di dell’anno scorso ma il Napoli è davanti. Il momento della verità sarà in primavera, dobbiamo arrivare agli scontri diretti nelle migliori condizioni e fare di tutto per il 7° scudetto consecutivo, ma se il Napoli le vince tutte non possiamo fare di più. Abbiamo già perso contro Lazio e Samp dopo la sosta. Il Genoa nelle ultime 4 gare non ha subito gol, a parte in Coppa Italia. Ci sarà da soffrire, abbiamo fatto carichi di lavoro che ci ritroveremo strada facendo, poi ritroveremo anche la condizione migliore".

Allegri, punto sugli infortunati Dybala e Marchisio.

In Juventus-Bologna Allegri non potrà fare a meno di Dybala e Marchisio. Per quest'ultimo il rientro non è lontano, con il tecnico che ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati: "Le condizioni di Dybala saranno valutate di settimana in settimana, Howedes è ancora distante dal rientro. Cuadrado ha un’infiammazione pubica, al momento non è ancora disponibile, Marchisio giovedì torna con la squadra. Rugani dovrebbe essere a disposizione, ha avuto solo la gastroenterite".

Juventus-Genoa, i dubbi di formazione di Allegri.

Una battuta inevitabile anche sulle formazioni e sulle possibili scelte del tecnico, con il ballottaggio tra Douglas Costa e Bernardeschi: "Ho il dubbio Douglas-Bernardeschi, e anche dietro tra Barzagli, De Sciglio e Lichtsteiner. Pjanic? Pirlo è cresciuto in quel ruolo dopo aver giocato davanti. Mire negli ultimi 6 mesi ha giocato davanti alla difesa da solo, ha migliorato i tempi di gioco, è più regista. Ma sono due giocatori diversi".

Le probabili formazioni.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.

Genoa (3-5-2): Perin; Izzo, Rossettini, Spolli; Rosi, Bertolacci, Veloso, Rigoni, Laxalt; Lapadula, Pandev.

Quando torna in campo Buffon.

Capitolo Buffon. Il portierone sarà ancora fuori dai giochi, ma il ritorno è dietro l'angolo, contro il Chievo. Allegri non ha dubbi sulle gerarchie in porta, nonostante un super Szczsesny: "La prossima settimana Gigi sarà a disposizione e quando tornerà sarà lui il titolare. Fortunatamente Szczesny ha fatto grandissime cose in sua assenza, l'importante è che rientri con la squadra, magari questo mese e mezzo di riposo forzato gli potrà servire per il finale di stagione". Il capitano bianconero potrebbe anche decidere di non ritirarsi a fine stagione per provare a superare il record di presenze di Maldini. Allegri non si esprime: "Continuare un altro anno? Gigi non ha bisogno di consigli, deve pensare a giocare e a tornare, poi a giugno deciderà".

Il calciomercato e le operazioni di Roma e Inter.

In conclusione un pensiero sul mercato, con una Juventus che ha pensato soprattutto alle mosse per la prossima estate con l'unica operazione relativa a Pjaca. Una sessione conservativa, al contrario di quella delle altre big come la Roma, che potrebbe perdere Dzeko, e l'Inter: "Il mercato della Roma? Non so, guardo al mio, non guardo quello degli altri. Insieme a Inter i giallorossi sono candidati per la lotta scudetto, anche se al momento sono un pochino più indietro. Ma il Campionato è talmente lungo che tutto è possibile. Noi a parte Pjaca siamo a posto così”