Allan è uno dei giocatori più importanti del Napoli. Se il brasiliano non gira tutta la squadra ne risente. Il contributo del tecnico è stato fondamentale per la crescita di Allan, che il Napoli prese dall’Udinese tre anni fa. Domenica sera i partenopei avranno bisogno del miglior Allan nel posticipo con l’Inter, partita che gli azzurri non possono sbagliare. Quella sarà una partita particolare anche per Allan che qualche anno è stato vicino due volte al club nerazzurro.

Il brasiliano due volte vicino all’Inter

Il centrocampista brasiliano nel 2011 finì nel mirino dell’Inter. La società nerazzurra in quel periodo si trovava in un momento di passaggio, doveva svecchiare la squadra e stava cercando i sostituti degli eroi del ‘triplete’. Nel dicembre di quell’anno l’Inter arrivò in anticipo su Allan, che giocava con il Vasco da Gama. L’affare sembrava fatto, ma poi saltò tutto. Perché la società brasiliana chiese una cifra che l’Inter non volle spendere. L’Udinese invece credette in Allan e lo acquistò. Dai friulani l’Inter cercarono di acquistarlo un paio d’anni dopo, ma non ci riuscirono. Il Napoli invece con convinzione puntò su di lui.

Allan verso il rinnovo con il Napoli

E oggi il Napoli gongola vedendo i grandi progressi di Allan, motorino infaticabile, diventato anche bravissimo in zona gol. Naturalmente i partenopei non vogliono farselo sfuggire e nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra gli agenti del giocatore e il d.s. Giuntoli, che al brasiliano ha proposto un contratto fino al 2022, con un’opzione di un altro anno, con conseguente aumento dell’ingaggio. La firma sul nuovo contratto potrebbe arrivare molto presto.

La stagione di Allan

É cresciuto moltissimo in questi ultime stagioni Allan, che ha fatto un ulteriore salto di qualità negli ultimi dodici mesi. Con l’Udinese ha disputato 104 partite e segnato 1 gol in campionato, con il Napoli complessivamente è a 8 gol in 90 partite. Quattro li ha realizzati in questa stagione. Ha segnato alla quarta giornata (con il Benevento) per la prima volta, poi si è ripetuto ogni sette turni e ha fatto gol all’11a (Sassuolo), alla 18a (Sampdoria) e alla 25 (contro la Spal).