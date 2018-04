La Juventus sta valutando alcune opzioni per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Dopo i vari rumors come Alvaro Morata e Anthony Martial per puntellare l'attacco del club bianconero ecco che arriva un nome, non proprio di primo piano, per la mediana: secondo quanto riferito dal quotidiano portoghese Record la squadra bianconera avrebbe messo nel mirino un’ex conoscenza del calcio italiano, ovvero il centrocampista dello Sporting Lisbona Bruno Fernandes.

Gli osservatori della Vecchia Signora avrebbero annotato sul loro taccuino il profilo dell’ex Udinese, Novara e Sampdoria e vorrebbero portarlo a Torino già dalla prossima estate: il trequartista portoghese ha collezionato 21 presenze e 4 reti con la squadra piemontese, è sceso 86 volte in campo con i friulani realizzando 10 reti e ha messo insieme 33 presenze condite da 5 goal con i blucerchiati. Fernandes è esploso definitivamente questa stagione in Portogallo con 14 goal e 20 assist in tutte le competizioni (50 presenze) con la maglia dello Sporting e, per questo motivo, il portoghese potrebbe dunque fare ritorno in Italia viste le caratteristiche tecniche gradite a Massimiliano Allegri. L'unico ostacolo sarebbe la clausola rescissoria incredibile che il club portoghese avrebbe messo sul suo calciatore: per la squadra dei Leões è di 100 milioni di euro e rende tutto molto più complicato.

in foto: La stagione 2017/2018 di Fernandes. (transfermarkt.it)

Su Bruno Fernandes, però, ci sarebbe anche l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone: l'allenatore argentino del club madrileno sarebbe rimasto impressionato nel doppio confronto lo Sporting in Europa League e vorrebbe portarlo al Wanda Metropolitano già dalla prossima stagione.