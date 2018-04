La Juventus guarda al futuro. Siamo solo ad aprile ma il mercato è così: Beppe Marotta e Fabio Paratici sono al lavoro per poter provare a regalare altre pedine importanti alla rosa bianconera e alzare ancora l'asticella per la Vecchia Signora. Nel mirino della squadra campione d'Italia in carica, secondo quanto riporta Fox Sports, ci sarebbero tre uomini offensivi del calibro di Alvaro Morata, Anthony Martial ed Edinson Cavani. Chiaramente non tutti e tre ma si tratta di nomi che potrebbero interessare alla squadra piemontese e l'estate si preannuncia già molto calda. Il valzer di attaccanti al quale potremmo assistere in casa bianconera potrebbe dipendere molto anche da chi ci sarà sulle varie panchine di Chelsea e Paris Saint-Germain che vedranno andar via Antonio Conte e Unai Emery e il Manchester United che ha rinnovato da poco il contratto a Mourinho.

Morata, il grande ritorno

Il Chelsea ha speso 80 milioni di euro per portare a Londra l'attacante spagnolo nell'ultimo calciomercato estivo ed è proprio il prezzo del cartellino a rappresentare l'ostacolo per il ritorno dello spagnolo. I Blues non vorrebbero cederlo ma la poca fiducia ha portato l'ex Real Madrid a riconsiderare l'idea di tornare in Italia: secondo il Mundo Deportivo Max Allegri lo vorrebbe di nuovo ai suoi ordini visto che, con molta probabilità, a giugno ci sarebbe da sostituire il partente Mario Mandzukic.

Martial, la Juve ci riprova?

La Juventus lo ha puntato durante il mercato del 2015 però il francese si è trasferito al Manchester United. Secondo quanto riportato da Tuttsport sarebbero continuati i contatti tra la dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore e sarebbe pronto l'assalto visto che il contratto di Martial scade nel 2019. L'ingaggio di 5 milioni di euro non rappresenta un problema per le casse bianconere.

in foto: La scheda di Anthony Martial. (transfermarkt.it)

Anche Cavani sul taccuino di Marotta

Il terzo nome sul taccuino di Marotta è sempre quello di Edinson Cavani. L'uruguagio è nel mirino dei bianconeri da diverso tempo ma non c'è mai stata una vera e propria trattativa perché andare a Parigi per provare a prender il Matador è sempre sembrata una follia. Dalla prossima estate, con i cambiamenti che ci saranno nello staff tecnico, potrebbero esserci delle sorprese.