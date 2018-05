Una vittoria soffertissima ma di fondamentale importanza per la Roma che con l'1-0 sul campo del Cagliari mette una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League. Decisiva la rete al 15′ del primo tempo realizzata dal turco Cengiz Under. A nulla è servito l'assalto cagliaritano durato per la maggior parte del match. E adesso i sardi si ritrovano in terz'ultima posizione in classifica con lo spauracchio retrocessione che incombe. Detto ciò, andiamo a vedere dunque nel dettaglio quali sono stati i migliori e i peggiori calciatori della sfida della Sardegna Arena tra il Cagliari di Diego Lopez e la Roma di Eusebio Di Francesco.

Top, chi può sorridere e perché

Muro Alisson

Una gara non facile per la Roma che si è trovata di fronte un Cagliari affamato con tanta voglia di fare risultato per uscire dalla traballante situazione di classifica in cui si è trovato dopo una lunga serie di risultati negativi. I sardi ci provano con una buona continuità, producendo un grande sforzo offensivo, ma se la Roma riesce a mantenere la propria porta inviolata, oltre all'imprecisione degli avanti sardi, gran parte del merito va ad Alisson autore di alcuni interventi provvidenziali: uno su tutti quello miracoloso sul tentativo di autogol di Bruno Peres nel primo tempo. Decisiva anche la parata su Sau nel finale.

Under: un ‘lampo' fondamentale

Un gol importante arrivato nel miglior momento degli avversari. Il turco Cengiz Under, tornato titolare dopo tre gare cominciate dalla panchina, si dimostra immediatamente decisivo per i giallorossi rendendosi protagonista delle due principali occasioni da rete create dalla Roma nella prima parte del primo tempo in cui il Cagliari sembrava aver approcciato meglio alla gara: prima la sua conclusione viene ribattuta da Lykogiannis con un preciso intervento in scivolata che evita guai a Cragno, ma qualche minuto dopo al turco si ripresenta la chance e questa volta è freddissimo nel piazzare il pallone sull'angolo opposto con un colpo da biliardo che non lascia scampo all'estremo difensore sardo.

Flop, cosa dimenticare e in fretta

Quanti errori per Farias

Se è giusto esaltare gli interventi difensivi della retroguardia e del portiere giallorosso allo stesso modo non possono passare inosservati gli errori di precisione, alcuni dei quali clamorosi, dell'attaccante brasiliano del Cagliari Diego Farias. La punta verdeoro spreca tantissimo vanificando molte volte il grande lavoro dei compagni e anche i "regali" fatti dagli avversari facendosi spesso recuperare all'ultimo momento dai difensori romanisti.

in foto: I numeri di Diego Farias contro la Roma (fonte SofaScore)

Serata no per Kolarov

Eusebio Di Francesco costringe agli straordinari il 35enne Aleksander Kolarov apparso però in netta difficoltà fisica sin dai primi minuti. Contro il Cagliari il laterale serbo non spinge con la consueta efficacia, soffrendo anche in fase difensiva a causa del maggior dinamismo degli avversari che si propongono con continuità dal suo lato. Non va meglio quando viene spostato da centrale anche se rischia di concedere un calcio di rigore per un intervento rischiosissimo su Farias lanciato a rete.

Quanta fatica per Bruno Peres

Serata difficile anche per il suo collega che occupa la fascia opposta nello schieramento difensivo studiato per l'occasione di Di Francesco. Anche sul lato destro infatti Bruno Peres fatica parecchio nel contenere la spinta degli avversari senza riuscire mai a proporsi in fase offensiva. Solo un grande intervento di Alisson fa sì che la sua prestazione non venga peggiorata anche da un autogol che avrebbe rimesso in carreggiata il Cagliari.