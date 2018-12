L’esonero di José Mourinho, nonostante i pessimi risultati, è stato fragoroso. Si pensava che il portoghese fosse liquidato molto prima e non quando si sta per concludere il girone d’andata della Premier League. Solskjaer, ex leggenda dei Red Devils, ha preso il suo posto. I pessimi rapporti con una parte dello spogliatoio hanno probabilmente influito nella scelta dei dirigenti dello United. Pogba, Lukaku, Mata, capitan Valencia non avevano un buon rapporto con il tecnico. Due calciatori del Manchester avrebbero addirittura scommesso sull’esonero di Mou, e Sanchez avrebbe vinto la scommessa con Rojo.

La scommessa di Rojo e Sanchez

Un paio di mesi fa i due calciatori sudamericani decisero di scommettere sul futuro di Mourinho: in palio 20mila sterline (22 mila euro). Alexis Sanchez era convinto che prima o dopo l’ex allenatore di Inter e Real sarebbe stato esonerato, l’argentino ne era meno convinto e aveva accettato la scommessa del cileno. Il ‘Sun’ ha rivelato che tempo fa Sanchez al compagno avrebbe scritto un messaggio su WhatsApp : “Bisogna essere pazienti”, una regola base nella vita di tutti i giorni. Mentre nei giorni scorsi l’ex Arsenal a Rojo avrebbe scritto: “La pazienza è tutto ciò che serve, te l’avevo detto. Rojo mi devi 20 mila sterline”.

Sanchez vince ma fa infuriare i tifosi

La scommessa l’ha vinta il ventottenne esterno d’attacco sudamericano, ma si è rivelata un boomerang. Perché quando la notizia è diventata di dominio pubblico sui social i tifosi dei Red Devils si sono arrabbiati e non poco con Sanchez che è stato uno dei peggiori del Manchester United in questi ultimi dodici mesi. Mourinho puntò su di lui, lo prese dall’Arsenal a gennaio, pagandolo tantissimo considerato che pochi mesi dopo sarebbe potuto arrivare gratis, ma il suo bilancio è altamente negativo. E l’ex allenatore del Manchester pubblicamente in tutti questi mesi lo ha sempre difeso. Per i tifosi Sanchez è stato un ingrato.