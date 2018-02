Alexis Sanchez ha ammesso di aver frodato il Fisco spagnolo ai tempi del Barcellona: il cileno ha raggiunto un accordo con l'accusa accettando 16 mesi di carcere, anche se non finirà mai dietro le sbarre. Il Nino Maravilla è accusato di appropriazione indebita di un milione di euro da parte dell'Hacienda tra il 2012 e il 2013 nascondendo i diritti immagine quando vestiva la maglia del club catalano. Il calciatore, che attualmente è al Manchester United, ha raggiunto un accordo con il Procuratore Generale e l'Abogacía del Estado, restituirà al Fisco il denaro defraudato più gli interessi e ha riconosciuto di aver simulato il trasferimento dei suoi diritti a due società estere per nascondere il proprio reddito sui suoi diritti di immagine.

L'ammissione di Sanchez.

Sanchez, che ha deposto davanti al giudice il 16 gennaio 2017 in videoconferenza da Londra, ha accettato di essere condannato a otto mesi di reclusione per due reati contro il Fisco ma l'Ufficio del Pubblico Ministero e l'Ufficio del Procuratore Generale richiedano che la sentenza rigetti la richiesta di carcere se non dovesse commettere nuovamente un crimine simile nei prossimi due anni.

Esordio con goal per Sanchez con lo United.

Non poteva iniziare meglio l'avventura di Alexis Sanchez all'Old Trafford: nella gara d'esordio al "Teatro dei sogni" con la maglia del Manchester United il cileno, arrivato nella sessione di mercato invernale dall'Arsenal, ha realizzato la sua prima rete con i Red Devils e ha messo al sicuro il risultato sbloccato da Romelu Lukaku. La squadra di José Mourinho ha battuto l'Huddersfield e ha rosicchiato due punticini al Manchester City, che ha pareggiato 1-1 con il Burnley.

Scandalo sexy per Alexis con Paulina Sobierajska.

Subito dopo la firma con il Manchester United è arrivato subito la prima grana per Alexis Sanchez: il cileno deve fare i conti con una storia extracalcistica che potrebbe causargli non pochi problemi visto che Paulina Sobierajska ha infatti raccontato ai microfoni del The Sun di aver ricevuto dei soldi, circa 1000 sterline (ovvero 1133 euro) dal cileno per una notte di sesso.