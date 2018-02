Non poteva iniziare meglio l'avventura di Alexis Sanchez all'Old Trafford: nella gara d'esordio al "Teatro dei sogni" con la maglia del Manchester United il cileno, arrivato nella sessione di mercato invernale dall'Arsenal, ha realizzato la sua prima rete con i Red Devils e ha messo al sicuro il risultato sbloccato da Romelu Lukaku pochi minuti prima. La squadra di José Mourinho ha battuto l'Huddersfield e ha rosicchiato due punticini al Manchester City, che ha pareggiato 1-1 con il Burnley nel lunch match.

Da sottolineare le reti di due ex calciatori che militavano in Serie A: l'ex Juventus Mario Lemina, ora al Southampton, e l'ex Napoli Federico Fernandez, che gioca per lo Swansea. Assist per l'ex centrocampista dell'Inter Joao Mario ma il suo West Ham ha perso per 3 a 1 in casa del Brighton.

Esordio con goal per Alexis: United accorcia sul City.

Buon esordio all'Old Trafford per il Nino Maravilla che ha realizzato la rete del 2-0 per lo United con una ribattuta dopo aver fallito il primo tentativo dagli 11 metri: Alexis si è procurato il penalty e lo ha tirato male ma è riuscito a riprendere subito la palla e insaccarla. Probabilmente non è stato il goal che ha sognato per inaugurare la sua carriera al Manchester ma era importante rompere il ghiaccio. Pochi minuti prima aveva sbloccato l'incontro Romelu Lukaku con una deviazione al volo su cross dalla sinistra di Juan Mata. Mourinho ha fatto fuori dall'undici titolare Pogba, uno dei peggiori contro il Tottenham a Wembley e gli ha preferito il giovane McTominay.

Assit di Joao Mario ma il West Ham perde col Brighton.

Nonostante gli Hammers siano usciti sconfitti dal Amex Stadium di Brighton per 3 a 1 vanno sottolineati due momenti di gioco davvero importanti e di grande qualità.

La prima fa riferimento al minuto 30 quando l'ex centrocampista dell'Inter Joao Mario ha regalato un assist importante a Chicharito Hernandez che ha saltato un uomo e ha battuto Ryan equilibrando, momentaneamente, la gara mentre nella seconda il protagonista è il laterale colombiano Josè Izquierdo che con un grandissimo tiro di destro ha fatto pendere la bilancia nuovamente per i padroni di casa e ha indirizzato la gara per i ragazzi di Chris Hughton.

Risultati e classifica Premier League.

Risultati: Burnley-Manchester City 1-1, Bournemouth-Stoke City 2-1, Brighton-West Ham 3-1, Leicester-Swansea 1-1, Manchester United-Huddersfield 2-0, West Brom-Southampton 2-3, Arsenal-Everton 5-1.

Classifica: Manchester City 69, Manchester United 56, Liverpool 50, Chelsea 50, Tottenham 48, Arsenal 45, Burnley 36, Leicester 35, Bournemouth 31, Everton 31, Watford 27, West Ham 27, Brighton 27, Southampton 26, Crystal Palace 26, Newcastle 24, Swansea 24, Stoke City 24, Huddersfield 24, West Bromwich Albion 20.