Alessio Cragno, condizioni e tempi di recupero dopo l’infortunio

Alessio Cragno ha riportato un forte trauma contusivo-distorsivo alla spalla destra durante l’amichevole giocata dal Cagliari contro il Fenerbahçe. Gli accertamenti diagnostici hanno escluso lesioni o fratture ma il portiere del Cagliari potrebbe star fuori per 2 mesi al massimo. Tra 2 settimane verranno valutate di nuovo le sue condizioni, è certo che non ci sarà per le prime 2 gare di campionato.