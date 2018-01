Michelangelo Albertazzi ha vinto la sua battaglia contro l'Hellas Verona. Il club scaligero infatti è stato condannato dal Collegio arbitrale prima di tutto a risolvere il contratto del calciatore classe 1991 e poi a pagargli 144mila euro netti, ovvero l'ammontare degli stipendi che avrebbe dovuto garantirgli fino a fine rapporto. I gialloblu infatti pagano il fatto di aver eseguito l'ordine di reintegrare in rosa il ragazzo (imposto dal primo lodo), senza però averlo "concretamente attuato".

Caso Albertazzi, la frase galeotta del ds Fusco.

Come evidenziato da Gazzetta.it, a far pendere l'ago della bilancia verso il giocatore sono state alcune dichiarazioni del ds del Verona Filippo Fusco, registrate dalla vittima. "Per noi sei fuori", ha dichiarato il dirigente a conferma della volontà del club di reintegrare sì Albertazzi in rosa, come imposto dal primo lodo del Collegio arbitrale, ma senza attuarlo in concreto.

Le colpe del Verona, la rivincita di Albertazzi.

In un incontro dunque il ds ha spiegato al calciatore che il Verona, pur condannato a riammetterlo in rosa non gli avrebbe garantito la possibilità di partecipare a tutte le attività. Queste le sue parole: "Gli allenamenti li gestiamo noi, non partecipi ai ritiri, non partecipi alle riunioni tecniche, alle colazioni, ai pranzi, noi siamo qua, vedi quello che vuoi fare, questa è la storia". Ecco allora che, grazie alla difesa del legale Mattia Grassani, il difensore ex Milan ha deciso di riportare il club davanti al Collegio arbitrale, spuntandola nuovamente. Ora, Albertazzi potrà cercare sin da subito una nuova squadra.