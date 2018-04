L'ormai famosissimo sfogo post Real Madrid-Juventus di Gigi Buffon si è trasformato in un tormentone infinito che, da una settimana a questa parte, ha conquistato il web e i social network. L'ultimo curioso episodio arriva dal Friuli e in particolare dal Campionato di Seconda Categoria e ha come protagonista un collega del portierone della Juventus che, dopo essere stato espulso per aver commesso un fallo da rigore, nel post-gara ha improvvisato davanti ai microfoni uno show con tanto di ironiche dichiarazioni in stile Buffon.

Espulsione e calcio di rigore per gli avversari, il portiere del Monfalcone si sente come Buffon

Tutto è andato in scena in un match valido per il Campionato friulano di Seconda Categoria. Protagonista il portiere dell'Union Fincantieri Monfalcone Michele Contento, che è stato espulso per aver steso l'attaccante avversario negandogli quella che per l'arbitro era una chiara azione da gol. Padroni di casa in 10 e calcio di rigore sacrosanto per la squadra ospite, il San Canzian Begliano.

in foto: Lo sfogo alla Buffon di Contento (Video Facebbok: A Tutto campo)

Al cuore hai una cassa di birra, lo sfogo del portiere alla Buffon

Ecco allora che Michele Contento subito dopo il fischio finale è intervenuto per rilasciare alcune dichiarazioni davanti alla telecamera. L'estremo difensore si è reso così protagonista di uno show giocando con le parole del suo più celebre collega ("Al di là della personalità, un direttore di gara non può decretare un'uscita di una squadra in questo modo. Cosa hai al posto del cuore, un bidone dell'immondizia?): "Cosa vuoi che ti dica. Secondo me un arbitro in Seconda Categoria non può venire a Monfalcone e permettersi di non espellere un ragazzo di 40 anni che ci mette il cuore per un rigore netto. Se dai un rigore del genere e mi espelli al 3’ vuol dire che al posto del cuore hai una cassa di birra".