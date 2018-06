E' un vero e proprio fenomeno social, adesso Adebayo Akinfenwa è diventato anche un idolo dei tifosi del Liverpool e probabilmente anche del popolo egiziano. Il motivo? Un curioso video postato sui social network dal poderoso e muscoloso bomber, famoso per la sua stazza, in cui lancia un perentorio messaggio a Sergio Ramos. Il difensore reo dell'intervento falloso che ha messo fuori gioco Salah nella finale di Champions League, mettendo a rischio anche la sua partecipazione ai Mondiali, e del colpo proibito a Karius, dovrà fare i conti con la "furia" di Adebayo Akinfenwa

Akinfenwa contro Sergio Ramos

Il colosso del Wycombe Wanderers diventato un vero e proprio fenomeno del web e dei social per i suoi muscoli e il suo fisico "bestiale", ha postato su Twitter un video in cui lancia un messaggio a Sergio Ramos. Con la canotta e i bicipiti in mostra, Akinfenwa ha dichiarato davanti alla telecamera: "Dunque, è trascorsa una settimana dalla finale di Champions League e io sono appena tornato dalle vacanze Sergio Ramos, non solo hai costretto Salah ad uscire dal campo, ma ora sento che hai provocato una commozione cerebrale a Karius"

Akinfenwa minaccia Sergio Ramos spezzando uno scarpino

E' un Akinfenwa infuriato quello che si scaglia contro Sergio Ramos, contro il quale hanno puntato il dito molti addetti ai lavori per la sua condotta anti-sportiva. Il messaggio del classe 1982 è a dir poco perentorio: "Guarda fratello non giocherò mai contro di te, perché non giocherò mai in Champions League, ma sei fortunato, perché se lo facessi...". E per rendere l'idea della fine che farebbe il capitano del Real Madrid al cospetto del centravanti ecco che quest'ultimo ha tirato fuori uno degli scarpini personalizzati di Ramos e con entrambe le mani l'ha quasi spezzato. Una prova di forza, stemperata però da una risata finale