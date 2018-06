Mohamed Salah al Mondiale di Russia 2018 ci sarà. L'infortunio subito nel corso della finalissima di Champions contro il Real Madrid non ha fermato l'attaccante dei Reds. Polemiche a parte sul contrasto con Sergio Ramos (un video ha mostrato che a iniziare il fallo è stato proprio l'egiziano), le news dell'ultima ora sulle condizioni fisiche dell'ex romanista hanno sgombrato il campo dai dubbi più cupi sulla sua partecipazione all'avventura in Coppa. La spalla sinistra non è ancora guarita del tutto e Momo non sarà disponibile da subito ma farà comunque parte della lista dei 23 diffusa dal commissario tecnico, Hector Cuper.

Quando potrà essere in campo Salah. Ce la farà a essere presente sul rettangolo verde il prossimo 15 giugno, giorno del debutto contro l'Uruguay? E' una corsa contro il tempo, difficile dirlo adesso. Più probabile che sia arruolabile per la seconda gara del girone che si completa con la Russia (19 giugno) padrone di casa e Arabia Saudita (25 giugno).

El-Hadary, vecchio a chi? Nella rosa dei convocati di Cuper c'è anche un'altra sorpresa: si tratta del il portiere 45enne El-Hadary, classe 1973. La sua è una storia particolare: se giocherà diventerà il calciatore più vecchio ad aver preso parte alla fase finale di un Mondiale.

La lista dei 23 convocati dell'Egitto di Cuper

Portieri Essam El Hadary (1), Sherif Ekramy (16), Mohamed El Shennawy (23). Difensori Ahmed Fathi (7), Saad Samir (20), Ayman Ashraf (12), Mohamed Abdel Shafy (13), Ahmed Hegazi (6), Aly Gabr (2), Ahmed Elmohamady (3), Omar Gaber (4), Mahmoud El-Wensh (15). Centrocampisti Tarek Hamed (8), Mahmoud Shikabala (18), Abdallah El-Said (19), Sam Morsy (5), Mohamed Elneny (17), Mahmoud Kahraba (11), Ramadan Sobhi (14), Mahmoud Trezeguet (21), Amr Warda (22). Attaccanti Marwan Mohsen (9), Mohamed Salah (10).