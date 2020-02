Un anno fa l’Ajax ha visto da vicinissimo la finale di Champions League, l’ha sfiorata letteralmente, ma poi l’ha persa nei minuti di recupero (contro il Tottenham). Non è passato nemmeno un anno e tutto è completamente cambiato. Gli olandesi, che hanno ceduto solo due pezzi pregiati, sono stati eliminati prima dalla Champions e poi dall’Europa League. Il ciclo di ten Hag sta per finire. Ziyech è già del Chelsea. La squadra sta per essere smantellata, in estate saranno ceduti un altro paio di big e forse anche il bravo allenatore andrà via. Il rimpianto c’è, soprattutto per quella finale che non è arrivata, ma ci sono delle grandi certezze. Perché l’Ajax è sempre risorto e sicuramente i dirigenti stanno già programmando il prossimo grande ciclo con dei baby fenomeni pronti a spiccare il volo.

La cavalcata nella Champions 2018-2019 e la finale sfiorata

Nell’estate del 2018 l’Ajax ha iniziato a giocare i turni preliminari, li ha superati agevolmente e poi nella fase a gironi, in cui ha sfidato anche il Bayern, ha dimostrato di avere in squadra giocatori di grande livello e il solito bel calcio. I ragazzini sono cresciuti di partita in partita e il tecnico ten Hag ha buttato fuori negli ottavi il Real Madrid (vincendo 4-1 al Bernabeu) e ai quarti la Juventus (2-1 allo Stadium). In semifinale la sfida al Tottenham, 1-0 a Londra per gli olandesi che al ritorno si portano sul 2-0 e mettono nel mirino la finale, ma non in cassaforte. Perché Lucas Moura realizza tre gol e quello al 95’ porta gli Spurs in finale.

in foto: La clamorosa rimonta del Tottenham.

La fatica nei preliminari e l’eliminazione in Champions

Il mercato toglie de Ligt e de Jong, il primo passa alla Juventus, il secondo al Barcellona, all’Ajax, che però tutto sommato riesce a tenere buona parte dei titolari della passata stagione. A fatica la squadra di ten Hag supera i preliminari prima di uscire nella fase a gironi, a causa anche di un polemico 4-4 con il Chelsea. L’Ajax si piazza al terzo posto nel girone dietro ai Blues e anche al Valencia.

Ajax fuori in Europa League, eliminato dal Getafe

Nel corso del mercato di gennaio l’Ajax ha resistito a varie lusinghe, ha ceduto il marocchino Ziyech al Chelsea, ma il trasferimento ci sarà solo la prossima estate. Gli olandesi retrocessi in Europa League sono stati eliminati dal Getafe, che dopo aver vinto 2-0 in casa ha perso 2-1 all’Amsterdam Arena. Un’eliminazione bruciante per l’Ajax, che in estate probabilmente cederà anche il portiere Onana, il difensore argentino Tagliafuoco e van de Beek, obiettivo del Real Madrid.

L'Ajax, prima o dopo, come sempre, tornerà a grandi livelli

Questo breve ciclo è agli sgoccioli, l’Ajax proverà a conquistare il titolo olandese. Poi ne nascerà un altro, non è scontato che già la prossima nidiata dia grandi frutti ma c’è da scommettere sul ritorno in grande stile dell’Ajax, un giorno o l’altro.