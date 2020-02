La notte di Europa League, oltre ad aver baciato il trionfo di Inter e Roma, ha messo in evidenza anche la forza del Bayer Leverkusen. I tedeschi, nel doppio confronto con il Porto, sono riusciti a superare i sedicesimi di finale della competizione in virtù della doppia vittoria sia in Germania che in Portogallo. Grande sorpresa è sicuramente il Wolverhampton di Nuno Espirito Santo, un’autentica schiacciasassi che oltre a sorprendere in Premier vuole scrivere la storia anche in Europa. L’accesso agli ottavi è un traguardo davvero inaspettato.

Tutto facile invece per il Manchester United che arrotonda il vantaggio conquistato all’andata sul campo del Brugge, strapazzando i belgi anche all’Old Trafford. Clamorosa invece l’eliminazione dell’Ajax a cui non riesce la rimonta da sogno dopo il 2-0 subito a Getafe. Avanti gli spagnoli. Agli ottavi, incredibilmente anche l'Olympiacos che solo all'ultimo respiro del secondo tempo supplementare, segna l'1-2 in casa dell'Arsenal che vale il passaggio del turno e la clamorosa eliminazione dei Gunners.

Le gare delle 18.55, il Leverkusen avanti con il Wolverhampton

Poche sorprese nelle gare delle 18.55. Ad accedere infatti agli ottavi di finale di Europa League, sono state le favorite della vigilia. Oltre alla Roma di Fonseca infatti, a superare i sedicesimi è stato soprattutto il Bayer Leverkusen. La gara dei tedeschi contro il Porto era forse una delle più incerte degli accoppiamenti. Eliminati nel girone Champions della Juventus, la squadra delle Aspirine, dopo il 2-1 dell’andata, si è riuscita ad imporre anche al ritorno con un roboante 1-3 ad Oporto. Non sbaglia un colpo anche il Wolverhampton di Nuno Espirito Santo che passa gli ottavi di finale al termine di un doppio scontro con l’Espanyol che dopo il 4-0 in Inghilterra, è sembrato subito essere solo una passeggiata in Spagna al ritorno. Il 3-2 degli spagnoli, qualifica infatti gli inglesi al turno successivo. Senza fatiche anche il Wolsfsburg contro il Malmoe che domina in entrambe le sfide.

Le gare delle 21: United a valanga, ok Siviglia. Fuori Arsenal e Ajax

Tutto facile alle 21 per il Manchester United che all’Old Trafford sfrutta al meglio l’1-1 dell’andata sul campo del Brugge e strapazza 5-0 i belgi accedendo senza problemi agli ottavi, trascinato dai colpi di Bruno Fernandes e dalla doppietta di Fred. La sorpresa della serata è l’eliminazione dell’Ajax di Ten Hag, semifinalista dell’ultima Champions League e che dopo l’eliminazione alla fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie, va fuori anche in Europa League. Non era facile ribaltare il 2-0 rimediato in Spagna e l’1-2 in Olanda ha solo fatto sperare i lancieri incapaci però di completare la rimonta. Momentaccio per gli olandesi che pagano soprattutto le eccellenti cessioni estive nonostante i tanti nomi importanti rimasti ad Amsterdam. Fuori anche il Celtic.

In attesa della gara fra Salisburgo ed Eintracht di venerdì, dunque, il grande spettacolo è stato a Benfica dove il 2-1 in Ucraina dello Shakhtar, è stato più volte ribaltato dai portoghesi. Il 3-3 finale però premia la squadra di Donetsk che accede agli ottavi al termine di una sfida folle. Passa, con brivido nel finale, anche il Siviglia che si tiene stretto l'1-1 di Cluj pareggiando 0-0 contro i rumeni in Spagna (all'88' annullato un gol che poteva valere gli ottavi agli ospiti). Fiato sospeso invece a Londra dove l'Arsenal non riesce a blindare il vantaggio maturato in Grecia contro l'Olympiacos e con lo 0-1 degli ospiti all'Emirates Stadium, è costretto ai tempi supplementari nonostante un super Pepe. Al termine dell'extra-time, nei secondi 15′ però, un super gol di Aubameyang, permette ai Gunners di pareggiare il match e apparentemente passare agli ottavi. La zampata di El Arabi allo scadere però, elimina clamorosamente i londinesi per l'1-2 micidiale dei greci.

I risultati dei sedicesimi e le qualificate

Tra i risultati più eclatanti fa rumore l'eliminazione di Ajax e Arsenal. Per Salisburgo-Eintracht Francoforte bisognerà attendere la giornata di domani, quando andrà in scena il recupero per la gara rinviata a causa del maltempo. Ecco le qualificate al sorteggio degli ottavi.