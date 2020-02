Il calciomercato della stagione 2020-2021 è ufficialmente iniziato. Il Chelsea ha annunciato l'acquisizione dell'attaccante marocchino dell'Ajax Hakim Ziyech, che chiudere la stagione con il club di Amsterdam e nella prossima vestirà la maglia del Chelsea. L'Ajax sul proprio sito ufficiale e sui profili social ha annunciato la notizia:

Ajax e Chelsea hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Hakim Ziyech. Il giocatore si unirà al club di Premier League dal 1° luglio 2020 e finirà la stagione ad Amsterdam.​

Ziyech giocherà nel Chelsea nella prossima stagione

La notizia era da tempo nell'aria, l'affare è stato chiuso ufficialmente dall'Ajax e dal Chelsea, che quest'anno si sono affrontate in Champions League. Il Chelsea, che ora può fare mercato, non ha voluto investire nella sessione di gennaio e ha concentrato i suoi sforzi per la prossima campagna acquisti che inizia dunque con il botto. Perché meglio di così i Blues non potevano fare. Ziyech è uno dei talenti dell'Ajax, è un grande attaccante e senz'altro farà comodo al Chelsea, che in avanti in realtà ha già un giovane attaccante di prim'ordine (Abraham), ma ha bisogno di rinfoltire la rosa anche con giocatori esperti.

Chi è Hakim Ziyech

Gioca con la nazionale del Marocco, ma è nato in Olanda e ha sempre giocato, finora, nel campionato olandese Ziyech giocatore di grande talento cresciuto con l'Heerenveen (cinque anni nelle giovanili prima di due stagioni tra i grandi). L'attaccante poi firma per il Twente, due stagioni prima dell'addio, perché nel 2016 Ziyech diventa un calciatore dell'Ajax, con cui sta vivendo la quarta stagione. Anni ricchi di trofei, gol, riconoscimenti personali (è stato inserito nella top 11 della Champions della scorsa stagione) e anche qualche delusione cocente, finale persa in Europa League e semifinale di Champions incredibilmente persa con il Tottenham.