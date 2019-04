E' partito il conto alla rovescia la semifinale d'andata di Champions League tra il Tottenham e l'Ajax. Appuntamento martedì 30 aprile nella splendida cornice del nuovo stadio degli Spurs, per il primo round del confronto tra le due squadre rivelazione capaci di eliminare Manchester City e Juventus. Non mancano le polemiche sull'asse Inghilterra-Olanda, con il manager del Tottenham Pochettino che si è lamentato per la decisione della Federcalcio oranje di far slittare un intero turno di campionato per permettere ai Lancieri di preparare al meglio il confronto.

Tottenham-Ajax di Champions, la Federcalcio olandese fa slittare un turno di campionato

Nel prossimo week-end non si giocherà in Olanda. La Federcalcio oranje ha deciso di far slittare un intero turno di campionato per permettere all'Ajax di preparare nel migliore dei modi la semifinale d'andata di Champions League contro il Tottenham in programma martedì 30 aprile in terra inglese. D'altronde la formazione di Ten Hag sta vivendo un finale di stagione incandescente anche in Eredivisie con un testa a testa intrigante per lo scudetto con il Psv.

Pochettino si lamenta per il riposo dell'Ajax prima del Tottenham

La decisione della Federcalcio olandese non è stata gradita al manager del Tottenham Mauricio Pochettino. Quest'ultimo si è lamentato per la disparità di trattamento tra Ajax in Olanda e Tottenham in Inghilterra: "Il calcio in Europa è completamente diverso: la realtà è che loro avranno più tempo per prepararsi e meno rischi da correre". In particolare il manager argentino non ha potuto fare a meno di evidenziare che la sua squadra dopo aver giocato in settimana contro il Brighton, affronteranno il West Ham sabato: "Quando giochi sabato e martedì e poi il sabato dopo hai un derby, giochi per una posta in palio importante e la concentrazione e lo sforzo sono massimi, puoi avere dei problemi".

Il manager degli Spurs avrebbe fatto lo stesso a parti inverse

Comunque Pochettino non ha voluto alimentare ulteriori polemiche, ribadendo che avrebbe manifestato le stesse perplessità anche a parti inverse: "La mia non è una lamentela, dico solo che non è corretto. Anche se fosse successo il contrario, se noi avessimo avuto una settimana per prepararci e l'Ajax avesse giocato domani, avrei detto lo stesso. Il fatto è che, in una semifinale di Champions, entrambe le squadre dovrebbero avere lo stesso tempo per prepararsi".