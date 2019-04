L'Ajax in semifinale di Champions League? Bene, l'Olanda si ferma. Letteralmente. Perché la Lega di calcio nazionale ha deciso che l'intera giornata di Eredivisie (la Serie A olandese) inizialmente in programma due giorni prima della partita dei Lancieri a Londra, è stata posticipata per permettere ai biancorossi di prepararsi al meglio.

La Federazione ha infatti annunciato che la penultima giornata dell'Eredivisie, inizialmente in programma per il 28 aprile, è stata posticipata al 15 maggio. Tutto per consentire ai giocatori dell'Ajax di avere il tempo necessario per prepararsi alla gara di Champions League. Il 30 aprile, infatti, i Lancieri affronteranno il Tottenham a Wembley per la semifinale d'andata, traguardo che ad inizio stagione era inimmaginabile.

Perché è stata posticipata l'intera giornata di campionato

Secondo il programma stilato dalla Lega olandese, la squadra di Ten Hag avrebbe dovuto affrontare il 28 il De Graafschap ma essendo le due squadre ancora in ballo per gli obiettivi in campionato e per dare all'Ajax più tempo per la Champions, si è deciso di posticipare l'intera giornata. L'Ajax infatti si sta giocando il titolo in uno spettacolare testa a testa con il PSV mentre il De Graafschap sta lottando per la salvezza.

Nel segno del Triplete come nel 1971

Dopotutto il sogno dell'Ajax è quello dell'intera Olanda che sta provando a ritornare a livelli importanti. Se non colo la nazionale, percorso ancora all'inizio, almeno per la questione legata ai club. L'Ajax è l'unica squadra al momento, insieme al Barcellona, a potersi ancora giocare le chance per un fantastico Triplete. L'impresa non è nuova ai Lancieri, che già nella stagione 1971/72 riuscirono a portare a casa la Coppa dei Campioni, l'Eredivisie e la Coppa d'Olanda; stavolta Ten Hag e i suoi dovranno vedersela con il Psv in campionato (entrambe sono in testa a 74 punti), con il Willem II in coppa e con il Tottenham nella semifinale di Champions