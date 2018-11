Certe cose scivolano via, come granelli di sabbia tra le dita e non puoi farci nulla!🤷‍♀️ Ma i granelli di sabbia sono davvero tanti, tantissimi, come i ricordi che restano nel cuore e nell'anima, alcuni fastidiosi come la sabbia che ti resta negli slip, altri meravigliosi come quella sensazione di libertà che provi camminando a piedi nudi sulla spiaggia!⛱ La sabbia c’è, c’è stata e sempre ci sarà, trasportata dai venti e dalle onde, testimone del tempo!🕉🛐 . . #pluribusunum #sand #carpediem #loveyourlife #summerenergy #theblondbrain 🖤

A post shared by #theblondbrain 🎤🕉 (@federica.bertoni) on Aug 19, 2018 at 5:49am PDT