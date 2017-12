Un bella storia che riscalda il cuore. Il 2017 di Emmanuel Adebayor si chiude con un bellissimo annuncio a sorpresa: l'attaccante togolese attualmente in forza al club turco Medipol Basaksehir ha postato su Instagram una foto in compagnia del suo giovanissimo nipote. Un bambino che l'ex Arsenal ha deciso di adottare dopo la scomparsa di suo padre, Peter Adebayor.

Adebayor adotta il nipote Junior Emmanuel.

Il 33enne ha pubblicato una foto in compagnia del bambino in occasione della colazione. Il tutto accompagnato da parole che non lasciano spazio ai dubbi: "Chiunque mi conosca, conosce mio fratello maggiore, Peter Adebayor, che non è più con noi. Ecco suo figlio e oggi lo dichiaro come il mio primo figlio. Lasciate che vi presenti il mio primo figlio. Il suo nome è Junior Emmanuel Adebayor. Che Dio ci benedica".

in foto: Adebayor in compagnia del nipote (foto https://www.instagram.com/e_adebayor/)

Le vicissitudini della famiglia Adebayor.

Una bellissima storia che ha cancellato le vicissitudini della famiglia Adebayor, raccontate proprio dal togolese. Quest'ultimo nei mesi scorsi ha rivelato a più riprese dei pessimi rapporti con la sua famiglia. Vicende che avevano minato la serenità del giocatore che ha addirittura pensato al suicidio. Il passato però sembra essere stato dimenticato dalla punta che ha deciso di adottare il primo maschio della famiglia, dopo la femminuccia nata nel 2010.