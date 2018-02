Lavoro straordinario per il Giudice sportivo dopo l'ultima giornata di Serie B. Tanti gli episodi galeotti nel 25° turno di campionato, come il cono gelato lanciato all'arbitro in Palermo-Foggia costato 10mila euro di multa al Palermo. Molto più grave quanto accaduto in Pro Vercelli-Brescia, delicata sfida salvezza: l'addetto al recupero degli infortunati della formazione di casa ha aggredito alcuni tesserati del club lombardo. Una serie di gesti folli, costatigli la squalifica fino al 20 giugno 2018.

Pro Vercelli-Brescia, folle rissa nel secondo tempo.

Quanto accaduto nel finale di Pro Vercelli-Brescia, match conclusosi senza gol, ha dell'incredibile. L'addetto al recupero degli infortunati della formazione di casa. Giorgio Bertolone, in avvio del secondo tempo, ha aggredito a suon di pugni un tesserato del Brescia. Come se non bastasse Bertolone ha colpito anche un calciatore della formazione lombarda, che nel corso del riscaldamento ha cercato di dividere i due.

in foto: Il finale concitato di Pro Vercelli–Brescia

Squalifica fino al 30 giugno per Giorgio Bertolone.

Il Giudice sportivo ha usato la mano pesantissima con l'addetto al recupero infortunati della squadra piemontese squalificato fino al 30 giugno 2018. Questa la nota ufficiale: "Squalifica a tutto il 30 giugno 2018 a Bertolone Giorgio (Pro Vercelli): per avere nel campo per destinazione, al 51° del secondo tempo, colpito volutamente e violentemente con diversi pugni al volto un collaboratore della squadra avversaria procurandogli una ferita, per avere inoltre colpito con dei pugni un calciatore della squadra avversaria che, mentre era intento ad effettuare la fase di riscaldamento, interveniva per tentare di fermare la sua azione violenta; infrazione rilevata da un Assistente".