Ogni settimane delle società di Serie A e di Serie B ricevono, purtroppo, delle multe dal giudice sportivo. La multa che ha ricevuto il Palermo, dopo l’ultimo match di campionato, nel suo piccolo conquista un posto nella storia, La società del presidente Zamparini dovrà pagare 10.000 euro perché un tifoso ha lanciato un cono gelato verso l’arbitro Abbattista, che è stato anche centrato in pieno. Il direttore di gara comunque non ha subito alcuna lesione, ma in questi casi conta il gesto e la sanzione è scattata automatica. Questo uno stralcio del comunicato: “Ammenda di euro 10.000,00 alla Soc. Palermo per avere, al 23° del secondo tempo, lanciato un cono gelato che colpiva il direttore di gara, senza conseguenze lesive”.

Arbitro colpito dal gelato, multa al Palermo

Un episodio surreale dunque nel corso del match di Serie B tra Palermo e Foggia, con l’arbitro Abbatista centrato da un cono gelato, lanciato da un tifoso presente sugli spalti del ‘Barbera’. Questo il comunicato del Giudice Sportivo della Lega Serie B:

Ammenda di 10.000 Euro per la società Palermo per avere, al 23° del secondo tempo, lanciato un cono gelato che colpiva il Direttore di gara, senza conseguenze lesive; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n.5 la Società concretante operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Palermo battuto dal Foggia

Il tifoso che ha lanciato il gelato verso l’arbitro Abbatista era molto arrabbiato forse per l’espulsione di Coronado, buttato fuori con un rosso diretto pochi minuti dopo il gol del vantaggio di Nestorovski. Con l’uomo in meno il Palermo è capitolato ed è stato sconfitto in casa dal Foggia, che con questi tre punti ha fatto un bel balzo in classifica. Per i rosanero la sconfitta è pesante, è la seconda di fila (nel girone d’andata il Palermo ha perso solo una volta). La squadra di Tedino ora è terza, ha tre punti di ritardo dal Frosinone e dall’Empoli.