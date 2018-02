La notizia principale del sabato pomeriggio della 25a giornata di Serie B arriva dal San Nicola, con il Bari che è riuscito a mettere ko la capolista Frosinone. Un risultato che ha permesso all'Empoli, vittorioso ad Ascoli, di raggiungere in vetta alla graduatoria del torneo cadetto proprio i ciociari. Brutte notizie invece sul fondo della classifica per la Ternana, ko in casa nello scontro diretto contro l'Entella. Contestazione dei tifosi umbri che hanno chiesto un confronto con la squadra.

Il Bari stende il Frosinone con Kozak. L'Empoli raggiunge la vetta.

E' bastato un gol di Kozak al Bari (l'ultimo in Premier risale al 2013) per battere la capolista Frosinone e rilanciarsi nelle zone alte della classifica. L'ex bomber della Lazio, schierato a sorpresa da Grosso, ha deciso il match del San Nicola permettendo ai biancorossi di salire al 4° posto. Stop invece per i ciociari raggiunti in vetta dall'Empoli che ha espugnato il terreno di gioco dell'Ascoli grazie a Krunic e Ninkovic. Nel match del ‘Del Duca' è stato protagonista negativo Bright Addae, che ha rifilato un calcione in faccia a un giocatore dell'Empoli. L'arbitro lo ha punito ‘solo' con un cartellino giallo.

Colpo del Pescara contro la Salernitana. Ternana sempre più ultima, scatta la contestazione.

Nelle altre sfide della giornata tanti pareggi come quelli per 1-1 in Avellino-Cesena, Carpi-Cremonese e Spezia-Venezia. Senza gol Pro Vercelli-Brescia, mentre il Pescara grazie ad un gioiello su punizione di Brugman ha steso la Salernitana. Nelle zone bassissime della graduatoria, colpo dell'Entella sul campo della Ternana fanalino di coda. Come riportato da Sky dopo il fischio finale i tifosi della formazione umbra hanno cercato di avere un confronto con i giocatori nella zona del parcheggio.

Risultati 25a giornata di Serie B.

Ascoli – Empoli 1-2, Avellino – Cesena 1-1, Bari – Frosinone 1-0, Carpi – Cremonese 1-1, Pescara – Salernitana 1-0, Pro Vercelli – Brescia 0-0, Spezia – Venezia 1-1, Ternana – Entella 0-1, Parma – Perugia (11/2, h.15), Cittadella – Novara (11/2, h.17.30), Palermo – Foggia (12/2, h.20.45).

Classifica Serie B.

Empoli, Frosinone 46, Palermo 43, Cittadella, Bari 38, Cremonese 37, Parma, Venezia, Carpi 36, Spezia 35, Pescara 34, Perugia, Avellino, Salernitana 30, Foggia, Cesena 28, Novara, Brescia, Entella 27, Pro Vercelli 25, Ascoli 23, Ternana 22