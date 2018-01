Tosin Adarabioyo è una giovane promessa del Manchester City. A 20 anni, ha giocato sette partite con i Citizens tra la Champions League e le altre coppe e ha ancora fatto il suo debutto in Premier League, però possiede una casa dal valore di 2,5 milioni di euro. A riportare la notizia è il The Sun.

Recentemente il centrale difensivo nato a Manchester ha firmato un importante contratto di 29.000 euro a settimana (25.000 sterline), circa 1,46 milioni di euro l'anno, e la prima cosa che ha fatto subito dopo questo premio è stata acquistare una villa lussuosa del valore di 2,5 milioni di euro. La casa è magnifica: ha sei camere da letto e cinque bagni e si trova nella zona esclusiva di Cheshire, vicino Manchester.

3 presenze con la prima squadra per Adarabioyo.

In quetsa stagione il difensore britannico ha collezionato 7 presenze nella Premier League 2, due in Carabao Cup e una in Champions League. Ieri sera Adarabioyo era in panchina per nella semifinale d'andata di Carabao Cup tra la squadra di Guardiola e il Bristol City e l'ultima volta cheta sceso in campo si giocavano i quarti di finale della stessa competizione contro Leicester City il mese scorso. Tosin Adarabioyo è sceso in campo anche nella sconfitta per 2-1 patita in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk da parte dei Citizens.

"Ho più camere da letto che presenze in prima squadra"

Gl stipendi dei calciatori del City sono aumentati del 37% rispetto allo scorso anno toccando i 264 milioni di sterline, con Sergio Aguero e Yaya Toure che portano a casa i maggiori stipendi (circa 220.000 sterline a settimana ciascuno). Una fonte del The Sun ha riferito che il difensore si è espresso così sui sei letti della sua casa di Cheshire: "Ho quasi più camere da letto che apparizioni nel club senior". L'enorme quantità di denaro ora gestita dai club di Premier permetta ai giovani calciatori di poter vivere come milionari pur non avendo dimostrato ancora nulla.

