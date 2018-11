Uno sconto sul prezzo del biglietto. L'accordo di reciprocità raggiunto tra Inter e Juventus è una buona notizia per i tifosi, sia nerazzurri sia bianconeri. Un'intesa raggiunta a distanza di una settimana dalle forti polemiche che scaturirono dalla decisione del Milan di elevare (fino a 75 euro) il costo del ticket riservato al settore ospiti in occasione della gara contro la ‘vecchia signora'. Allora, da Torino furono in pochi a partire e i gruppi organizzati protestarono contro quel rincaro sembrato eccessivo, ingiusto, immotivato. ‘Effetto Cristiano Ronaldo', così venne definito quell'aumento al botteghino che non si ripeterà invece in occasione del doppio confronto con l'Inter, come si evince dal comunicato pubblicato dalla società piemontese.

In sostanza, quanto costerà ai tifosi dell'Inter (ospite il 7 dicembre all'Allianz Stadium) e della Juventus (ritorno previsto il 27 marzo 2019) seguire la propria squadra in trasferta? Il costo è stato fissato a 50 euro.

Juventus comunica che il prezzo del settore ospiti applicato per la gara del prossimo 7 dicembre, secondo un criterio di reciprocità stabilito ad inizio stagione tra i Club, verrà garantito dall’FC Internazionale alla tifoseria juventina nel terzo anello blu per la gara di ritorno Inter – Juventus presso lo stadio Giuseppe Meazza, valevole per la 34 giornata di campionato serie a 2018 – 2019.

Il match in calendario il prossimo 7 dicembre viene considerato una sorta di snodo per le sorti dell'alta classifica, con la formazione di Allegri che sarà chiamata al secondo degli scontri diretti dopo il successo col Napoli (3-1 a Torino). Torneo in pausa per la Nazionale di Roberto Mancini ma alla ripresa – dopo al Spal – ci sarà un vero e proprio tour de force tra serie A e Champions ad attendere sia la Juventus, i nerazzurri e i partenopei.