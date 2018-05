Quando, dove e a che ora si giocherà la finale di Champions League 2018? Verrà trasmessa in diretta tv (e in streaming) in chiaro oppure sarà solo appannaggio degli abbonati alla play-tv Premium di Mediaset? Come si chiama lo stadio che sarà teatro l'ultimo appuntamento della stagion che assegnerà il Trofeo e e quanti spettatori può contenere? Domande che alimentano la curiosità degli appassionati di calcio in queste ore fondamentali per stabilire le due finaliste della Coppa. Appuntamento a Kiev (in Ucraina) laddove il 26 maggio alle ore 20.45, dinanzi ai 63 mila spettatori dell'Olimpico (la capienza dell'impianto delimitata rispetto ai 70 mila previsti), andrà in scena l'ultimo atto della massima rassegna continentale per club.

in foto: Shevchenko mostra il trofeo della Champions, finale in programma il 26 maggio a Kiev

La finale di Champions League 2018 sarà uno spettacolo fruibile per tutti e soprattutto gratis: a trasmettere in diretta tv la partita (sia in chiaro sia on-line attraverso la piattaforma per lo streaming) sarà Canale 5. L'evento verrà mandato in onda anche sui canali a pagamento Premium e Premium Play (solo per abbonati).

Dov'è possibile alloggiare e come muoversi nella capitale Ucraina? A dare tutte le informazioni necessarie e le indicazioni più utili è la stessa Uefa che – attraverso una guida pubblicata sul proprio sito – ha spiegato tutto quelle che c'è da sapere per trascorrere le ore immediatamente a ridosso della vigilia della finale in città e come arrivare allo stadio. Quanto ai biglietti si è chiusa il 22 marzo scorso la finestra per richiedere i ticket della finale attraverso il portale della Federazione continentale: coloro i quali hanno fatto domanda sono stati informati il 6 aprile se la richiesta è stata esaudita oppure negata.

Chi giocherà il big match di Kiev. Il Real Madrid di Zinedine Zidane è una delle prime finaliste grazie alla vittoria per 2-1 a Monaco di Baviera e al pareggio conquistato nel ritorno della semifinale (2-2) al Santiago Bernabeu. Nell'una e nell'altra partita non sono mancate aspre polemiche arbitrali, proprio com'era accaduto anche in occasione della sfida con la Juventus nell'impianto spagnolo. Per i blancos si tratta della terza finale di Champions consecutiva, un dato che fotografa lo strapotere degli iberici trascinati in Coppa da un Cristiano Ronaldo da record e reduci dalla vittoria nell'ultima edizione di Cardiff contro i bianconeri. Ad affrontare i madrileni sarà una tra Liverpool e Roma: i Reds partono coi favori del pronostico grazie al successo per 5-2 conquistato ad Anfield Road ma i giallorossi puntano tutto sul fattore campo proprio come in occasione della gara col Barcellona (sconfitto 3-0 all'Olimpico dopo il 4-1 del Camp Nou) per conquistare una qualificazione storica.