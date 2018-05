La semifinale di ritorno in Champions è un appuntamento con la storia. Roma-Liverpool – dopo il 5-2 in favore dei Reds ad Anfield Road – si gioca mercoledì sera (ore 20.45): allo stadio Olimpico ci sarà il tutto esaurito, saranno in 70 mila gli spettatori che accorreranno allo stadio nella speranza che i giallorossi ripetano l'impresa fatta con il Barcellona, ribaltino il parziale dell'andata e conquistino la qualificazione alla finale di Kiev. La vittoria, però, non basta: per superare il turno i capitolini devono imporsi per 3-0, 4-0 anche per 4-1. Sono questi i risultati che, in aggregato ai 90 minuti in Inghilterra, premierebbero la determinazione della squadra di Eusebio Di Francesco.

Pronostici, le quote delle scommesse su Roma-Liverpool

Quante possibilità ha la Roma di realizzare il miracolo? I pronostici sono tutti in favore della formazione di Jurgen Klopp che può disporre di un tridente d'attacco micidiale, trascinato da Salah (ex di turno). Nell'analisi delle quote proposte dalle diverse agenzie di scommesse si evince come successo dei giallorossi e degli inglesi abbiano valutazioni molto simili, mentre è lievemente più alta la quota relativa al pareggio.

in foto: Le quote sui pronostici di Roma–Liverpool (fonte superscommesse.it)

Roma-Liverpool, la quota del risultato esatto che qualifica i giallorossi

Il risultato esatto che ha una quota maggiore in assoluto viene proposto dalle agenzie di scommesse per lo 0-4: 67 volte la posta, tanto è pagata la goleada del Liverpool anche all'Olimpico. Ed è il dato più alto, considerato che tra i bookmakers prevale la cautela. Quanto ai risultati che qualificherebbero la Roma alla finale di Champions, il 3-0 (quello che consentirebbe di annullare il 5-2 dell'andata) viene quotato da un minimo di 18 volte la posta a un massimo di 30. Il 4-0 viene bancato a 41 (come indicato da bwin) mentre il 4-1 a 26 volte la posta.

in foto: Le quote delle scommesse sul risultato esatto di Roma–Liverpool

Le probabili formazioni di Roma-Liverpool

Difesa a quattro (con Florenzi sulla corsia di destra), Pellegrini novità a centrocampo al posto di Strootman, tridente con Schick, Dzeko ed El Shaarawy, Nainggolan nella solita doppia veste di incursore e uomo di lotta a centrocampo. E' così che Di Francesco si prepara ad affrontare il Liverpool. Quanto ai Reds, saranno gli stessi visti all'opera ad Anfield eccezion fatta per Oxlade-Chamberlain (stagione finita e niente Mondiale) che verrà sostituito da Wijnaldum.

Salah? Non sposterò tutta la squadra su di lui, non gliene posso mettere tre addosso – ha ammesso il tecnico della Roma in conferenza stampa -. Dzeko? Spero che, come Salah all'andata, possa essere determinante domani e Radja faccia un gol come promesso.

Roma (4-3-3) : Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco.

: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco. Liverpool (4-3-3) : Karius; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp.

: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp. Arbitro: Skomina (Slovenia)

Diretta tv, in chiaro e in streaming su Canale 5

Roma-Liverpool sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Canale 5 anche per i non abbonati alla pay-tv di Premium Sport per gli abbonanti al servizio Premium. La partita verrà mandata in onda anche in streaming: tutti coloro che vorranno seguirla online dovranno collegarsi alla piattaforma Premium Play, al sito ufficiale di Canale 5 e di Sport Mediaset con smartphone, pc e tablet.