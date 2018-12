A chi è stato venduto il Palermo? Il club siciliano è stato ufficialmente ceduto al prezzo simbolico di 10 euro da Maurizio Zamparini (che ha però chiarito che il compratore salderà ogni debito) alla Futures Sports&Entertaiment. Svelato dunque il nome di chi prenderà le redini della squadra rosanero che attualmente occupa il primo posto nel campionato di Serie B. E nel progetto del CEO della società Clive Richardson sarà coinvolta una vecchia conoscenza della nostra Serie A e del calcio internazionale, ovvero David Platt.

A chi è stato venduto il Palermo

A chi è stato venduto il Palermo? La società londinese che ha preso le redini della squadra rosanero da Maurizio Zamparini è la Futures Sports&Entertaiment. A rivelare il tutto ci ha pensato il CEO Clive Richardson a ‘Pop Economy', una piattaforma multicanale del gruppo Alma Media. Queste le sue parole riportate da Sky Sport: "Rappresentiamo un gruppo di investitori di tutta la Gran Bretagna, ma crediamo che nel futuro ci siano ulteriori opportunità per altri investitori per salire a bordo nella struttura che stiamo creando grazie all'acquisizione del Palermo".

Che società è la Futures Sports&Entertaiment e di cosa si occupa

La Futures Sport&Entertaiment, nuova proprietaria del Palermo, è un'azienda a conduzione tecnologica che si occupa di dati accurati, tecnologie digitali e approfondimenti unici nel mondo dello sport. Gli inglesi si occupano dunque di elaborare tutto questo attraverso un intreccio tra matematica, economia, scienze e ingegnerie. Sedi in tutto il mondo, per la Futures Sport&Entertaiment che già in passato ha collaborato con diverse stelle del calcio, e anche con numerosi club della Premier League. Clive Richardson ha infatti evidenziato: "Certamente tra i piani futuri è nostra volontà sviluppare e migliorare le strutture del club come abbiamo visto più volte in Europa dove, se sei in grado di costruire nuovi stadi e sviluppare strutture adeguate, il club ne trarrà beneficio in ogni sua parte, dal basso fino ai vertici"

Nel nuovo Palermo anche David Platt

E nel progetto rientrerà anche David Platt, vecchia conoscenza della Serie A. Centrocampista dalle spiccate doti offensive, nel 1991 è approdato al Bari, e ha poi vestito le maglie di Juventus e Sampdoria. Arsenal e Nottingham (dopo gli inizi nell'Aston Villa), per una conclusione di carriera in patria, prima di tornare in Italia nelle vesti di allenatore sulla panchina della Samp. Fortunato il sodalizio con l'amico Roberto Mancini consolidatosi sulla panchina del Manchester City. Ora per lui, possibile un'altra nuova missione italiana.