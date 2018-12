È di qualche giorno fa la notizia che il Palermo Calcio è stato ufficialmente "ceduto al prezzo simbolico di 10 euro" ad una società londinese: a renderla nota è stato lo stesso Maurizio Zamparini nella serata di venerdì 30 novembre. L'imprenditore friulano ha firmato la vendita del club di fronte a un notaio e nella sua lettera ha poi ammesso di averlo fatto "pensando solo al futuro della società e al tifo palermitano, con un nodo in gola". Zamparini ha ceduto anche la Mepal, proprietaria del marchio, e ha detto che rispetterà "l'impegno al pagamento a saldo del credito residuo del Palermo di 22,8 milioni di euro, che entreranno nelle casse sociali per una garanzia serena di gestione economica". Se non fosse stato per la lettera di Zamparini ai tifosi, le notizie ufficiali sarebbero finite con le poche righe del comunicato di qualche ora fa.

Zamparini: Il compratore salderà ogni debito

Restano ancora senza nome i nuovi proprietari del 100% del pacchetto azionario della squadra siciliana che, però, come è stato precisato in un comunicato ufficiale del club provvederanno a saldare ogni tipo di debito dell’ex proprietario: