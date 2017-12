Il Manchester City vince ancora, allunga la sua serie di successi consecutivi, la porta niente meno che a diciotto e manda il Manchester United a 15 punti. La Premier League sembra davvero già finita dopo venti giornate. Per battere il Newcastle di Benitez, che naviga in cattive acque, servono le magie di De Bruyne e Sterling che hanno prodotto l’unico gol dell’incontro.

La prodezza di Sterling.

Rafa Benitez prepara bene la partita tra tecnici spagnoli, il City però è di un’altra qualità e solo nel primo tempo crea otto palle gol. Non sono tutte rose e fiori per Guardiola, che all’11’ perde il belga Kompany, il capitano per l’ennesima volta si fa male e lascia il posto a Gabriel Jesus. Fernandinho va in difesa e la capolista si trasforma e gioca con un super offensivo 4-4-2. Aguero colpisce un palo, il portiere Elliot si salva con un paio di grandi interventi, ma non può nulla sulla combinazione magistrale tra De Bruyne e Sterling, che con un tocco felpato realizza il tredicesimo gol in questo campionato.

L’unica volta che le ‘Gazze’ attaccano quasi fanno gol. Otamendi salva sulla linea. Nel secondo tempo il Newcastle riesce a mettere la testa fuori dal guscio, ma il City riesce a tenere il pallone, che tradotto nel verbo di Guardiola significa tenere quasi sempre il pallone. Il Manchester colpisce un altro palo con De Bruyne e concede pochissime occasioni alla squadra di casa, che al 90’ con Gayle mette i brividi all’ottimo Ederson.

58 punti su 60 per il City, Mourinho a 15 punti.

Anche nei migliori anni del Manchester United di Ferguson non c’era stato un dominio così netto di una squadra in Premier League. Diciannove vittorie e un pareggio, ottenuto il 21 agosto contro l’Everton (che giocò per larga parte dell’incontro con un uomo in più) sono un ruolino di marcia incredibile per il City. 58 punti su 60 disponibili per la squadra di Guardiola, che spedisce a 15 punti Mourinho e a 16 Conte. La festa per il titolo forse nella metà azzurra di Manchester la stanno già organizzando.