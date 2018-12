I Los Angeles Galaxy ha annunciato oggi di aver rinnovato il contratto a Zlatan Ibrahimović per un altro anno e quindi l'attaccante svedese giocherà con la squadra californiana la stagione di Major League Soccer del 2019 e sarà uno dei tre Designated Player permessi in ogni roster. Il direttore generale dei LA Galaxy, Dennis te Kloese, ha dichiarato:

Siamo molto lieti che Zlatan abbia firmato un nuovo contratto che lo vedrà legato a noi per la stagione 2019. Ha dimostrato il suo valore la scorsa stagione e non vediamo l'ora che rappresenti il ​​nostro club anche l'anno prossimo. Con il ritorno di Zlatan, continueremo a migliorare la nostra squadra in vista della prossima stagione.

Nel 2018 lo svedese ha registrato una delle stagioni di maggior successo di sempre nella Major League Soccer chiudendo l'anno con 22 goal e 10 assist in sole 27 presenze nella Regular Season e diventando il terzo giocatore a registrare un'annata con almeno 20 goal, 10 assist nella storia del torneo americano. Ibrahimović si è unito a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi come terzo giocatore attivo a segnare 500 goal tra club e nazionale e ha festeggiato questo traguardo con una rete contro il Toronto FC lo scorso 15 settembre. In seguito alla sua storica prima stagione con LA Galaxy, Ibrahimović è stato nominato LA Galaxy Player dell'anno, ha vinto il premio MLS Best XI, ha vinto MLS Newcomer of the Year e vinto l'MLS Goal of the Year. Insomma, qualche premio lo ha portato a casa nonostante i suoi Galaxy abbiamo chiuso al settimo posto della Western Conference e restando fuori dai play-off.

Si chiude così il tormentone che riguardava il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan a gennaio per pochi mesi ma con questa ufficialità tutte le possibilità sembrano essere svanite e confermano quanto già aveva sostenuto Leonardo qualche giorno fa. Già ieri lo svedese con un videomessaggio non aveva lasciato più dubbi su quale fosse il suo futuro ma oggi è arrivata la certezza e Ibrahimovic rimarrà un'altra stagione ai Los Angeles Galaxy.