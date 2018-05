L'euforia per il debutto e per le reti spettacolari fanno già parte del passato. La luna di miele di Zlatan Ibrahimovic a Los Angeles rischia di trasformarsi in ‘luna di fiele' se i Galaxy non invertono la tendenza di risultati in campionato. O lo svedese si decide a fare miracoli ma – a giudicare da come vanno le cose – serve una magia più potente oppure c'è il rischio di accantonare sogno di gloria in anticipo. Il motivo? Tre sconfitte consecutive in Major League sono difficili da accettare per tutti, in particolare per l'ex attaccante del Manchester United abituato a gioire per le vittorie piuttosto che fare i conti con i ko.

Un gol di rapina, un altro alla sua maniera (tiro da 40 metri) e poi il solito gioco da predone d'area di rigore: finora la stella di Ibra ha brillato e illuminato di luce riflessa la squadra. Qualcuno, però, deve esserne rimasto accecato vista la sequenza di risultati negativi. La squadra ha perso prima nella sfida contro Atlanta United (2-0), poi nel match con i New York Red Bulls (2-3) e infine Houston Dynamo (2-3): totale, 8 gol subiti e 4 realizzati.

Tre ceffoni sul muso che hanno fatto storcere il naso per il disappunto al calciatore svedese. In occasione dell'incontro con Dallas, Ibra ha chiesto al gruppo un cambio di marcia, uno scatto d'orgoglio per dare una svolta alla stagione che al momento vede i Galaxy ottavi in classifica con 10 punti.