Se è vero che nei 180 minuti la Juventus è quasi una bestia nera per il Real Madrid è pur vero che per i bianconeri c'è un tabù da superare e che porta il nome di Zinedine Zidane. Il tecnico francese, infatti, da quando guida i Blancos non è mai caduto sotto i colpi delle formazioni italiane in Champions League. E c'è di più: Zizou da tecnico non ha mai fallito un appuntamento con l'eliminazione diretta in Coppa, riuscendo a qualificarsi sempre e comunque.

Tabù Zidane sempre qualificato in Champions

Sulla panchina Real mai una eliminazione

Un ruolino di marcia che fa di Zidane uno dei tecnici più vincenti nella storia recente della Champions League. Un po' di numeri fanno capire la grandezza di questo tecnico che doveva essere sulla panchina della Merengues per caso e che adesso ne sta scrivendo la storia. Il suo Real Madrid è passato indenne da tre ottavi, due quarti, due semifinali e ovviamente due finali. A corollario ci sono anche le due Supercoppe d’Europa alzate negli ultimi due mesi d’agosto.

Due amarezze: Wolfsburg e Atletico

Ha subito delle sconfitte, due in totale, ma mai determinanti. Come quella contro il Wolfsburg in terra tedesca (2-0) e nel derby contro l'Atletico di Simeone (2-1). In entrambe le situazioni però, il Real Madrid con in panchina Zidane ha saputo gestire il momento negativo per poi strappare la qualificazione al turno successivo.

Le parole di Zizou tra Juve e Real

Il cuore bianconero

Dopo aver giocato – e vinto – contro la Roma e contro il Napoli in Champions League, adesso a Zidane tocca sfidare la Juventus, club che – al pari del real – quando era giocatore ha legato gran parte dei suoi successi: "Nei cinque anni in cui sono stato alla Juve ho imparato moltissimo non solo come calciatore ma come persona. Arrivai dalla Francia, era un cambiamento radicale e mi accolsero come in una famiglia".

Juve e Real stesso DNA vincente

Uno Zidane che ricorda il bianconero ma che conosce benissimo anche il Real, tanto da rendere molto simili le due realtà in cui ha giocato e che reputa essere sullo stesso livello internazionale: "Ho vissuto entrambe le squadre, penso che siano due squadre con lo stesso DNA, il fatto di lottare, voler sempre vincere. Questa gara non ha niente a che fare con la sfida di Cardiff. La Juve è cambiata in questi 10 mesi noi siamo rimasti quelli di sempre. Sarà un bel mal di testa decidere chi schierare visto che abbiamo tutta la rosa a disposizione"