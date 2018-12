20 anni dopo. Dal 1998 al 2018 tutto e niente è cambiato nel calcio in Francia, laureatasi in queste due edizioni campione del Mondo. Allora con una generazione di assoluti fenomeni che fecero la storia del calcio in Nazionale e nei club di appartenenza, da Henry a Thuram, da Deschamps a Zidane, oggi con un manipolo di giovani che stanno rinverdendo le pagine del calcio transalpino sul fronte internazionale.

Filo conduttore la Coppa e il talento. Uniti in una cena speciale grazie a Zinedine Zidane, l'ex tecnico del Real Madrid che ha postato sul proprio profilo Instagram una foto in compagnia di alcuni compagni di squadra che in quel fantastico 1998 con la Francia alzarono al cielo la coppa del mondo.

Da Zidane a Pogba, sempre Campioni

Una foto ricordo che ha scatenato la nostalgia dei più attempati tifosi transalpini che hanno ritrovato nell'immagine pubblicata da Zizou un ricordo indelebile di un'epoca che Mbappè e Pogba è riuscita a riportare ai massimi vertici in Russia. A giugno, i ragazzi guidati da Deschamps hanno avuto la meglio sulla Croazia, mentre nel 1998 la Francia spazzò via il Brasile in finale allo Stade De France, anche grazie alla doppietta del proprio numero 10 che era indossata proprio da Zinedine Zidane.

Gli eroi del 1998 immortalati 20 anni dopo

Nella fotografia c'è la crème della nazionale francese, da sinistra a destra si riconoscono quasi tutti i titolari di quella straordinaria nazionale: Bixente Lizarazu, Lilian Thuram, Vincent Candela, Alain Boghossian, Laurent Blanc, Zinedine Zidane, Christophe Dugarry, Bernard Lama, Christian Karembeu e Bernard Diomede. Tutti con qualche chilo in più, occhiali, capelli bianchi, ma tutti scolpiti nella storia del calcio francese grazie alla Coppa del Mondo conquistata davanti al proprio pubblico.