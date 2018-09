Le tre Champions sono state fantastiche, non saprei direi quale mi sia piaciuta di più. Erano tutte speciali per diversi motivi. La prima si distingue perché ha segnato il debutto allenatore, la seconda è stata sia simbolica che intensa, con noi di fronte alla Juventus e una prestazione eccezionale nel secondo tempo. E la terza ha coronato le mie tre stagioni come allenatore del Real.

Zinedine Zidane ha lasciato il Real Madrid oltre tre mesi fa di distanza e in un'intervista al sito dell'Uefa il tecnico francese ripercorre la serie di successi ottenuti in Spagna con la Casa Blanca. Il tecnico transalpino ha svelato alcune componenti della ricetta che gli ha permesso di trionfare fuori dai confini nazionali con così tanta frequenza nel suo periodo sulla panchina dei merengues: "L'esperienza fa sempre la differenza nelle grandi competizioni, è stata decisiva".

Su Ronaldo: È un leader in campo

L'ex giocatore di Juventus e Real Madrid ha parlato di Cristiano Ronaldo, uomo copertina dei suoi successi nelle ultime stagioni che ora è approdato nella Serie A e più precisamente a Torino facendo il percorso inverso del suo vecchio allenatore:

Il portoghese è un leader in campo che ispira i suoi compagni di squadra. Si completava bene con Sergio Ramos, che è un leader naturale. Quando lavori con giocatori di talento e con esperienza la cosa più importante è tenerli calmi. Questo è quello di cui avevo bisogno io quando ero calciatore, quindi questo è stato l'approccio che ho cercato di adottare.

Zidane: Quando alleni il Real Madrid devi vincere tutto

Infine Zidane ha parlato della differenza fra giocare in campionato e in Champions League ma quando si allena un club come il Real non c'è distinzione, bisogna vincere: