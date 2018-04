Il Real Madrid se l'è cavata per il rotto della cuffia. Un calcio di rigore fischiato al 98° ha scatenato la rabbia della Juventus che fino allora aveva condotto la partita azzerando il gap di 3 gol che aveva sul groppone da Torino. Mancava poco perché le squadre finissero ai supplementari e poi, chissà, anche ai rigori a margine di un quarto di finale emozionante scandito all'andata dalle prodezze di Cristiano Ronaldo mentre, al ritorno dal cuore bianconero e dalla doppietta di Mandzukic.

Buffon, furibondo, schiumerà rabbia in campo e in tv, lasciando come ultime istantanee della propria carriera il ‘vai a cacare' urlato in faccia all'arbitro e "il bidone della spazzatura al posto del cuore" pronunciato in tv in riferimento allo spessore umano del direttore di gara. Un colpo di testa con la testa ancora offuscata dall'adrenalina… capita. E Zidane – il campione dalla testata Mondiale a Materazzi – ha parole di conforto e di stima nei confronti del portiere.

Non meritava il rosso ma credo che questo non cancelli niente di quello che ha fatto in carriera – ha ammesso dopo la gara -. E' un giocatore enorme e resterà sempre così. L'ho visto alla fine della partita e gli ho fatto i miei complimenti.

Zizou mette da parte l'indulgenza quando gli chiedono cosa pensa del penalty spartiacque: il Real in salvo, la Juve a bere (e ad affogare). Per il tecnico del Real Madrid non ci sono dubbi sulla decisione del direttore di gara, Oliver.