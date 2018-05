Walter Zenga lascia il Crotone. La decisione era scontata. L’ex grande portiere dell’Inter non è riuscito a centrare la salvezza con i calabresi, con cui comunque ha disputato uno splendido campionato. Il tecnico ha annunciato il suo addio con un post, davvero molto bello, sul suo profilo Instagram:

Grazie. Ci ho messo la passione. La professionalità. La serietà. É due mesi che non vedo i miei bimbi. Così fa male. Tanto male. CROTONE e i CROTONESI resteranno per sempre nel mio cuore. Ho l’amarezza dentro, ma anche la gioia di aver conosciuto persone splendide, disponibili e gentili. Quando si va al Sud si piange due volte: quando si arriva ma, soprattutto, quando si va via.

Zenga era subentrato a Nicola lo scorso dicembre, il suo compito era arduo. Il Crotone cercava la seconda salvezza consecutiva. L’ex portiere della nazionale è stato bravo con il suo staff a rendere molto competitivo il club calabrese che si è tolto grossi sfizi pareggiando a San Siro con l’Inter e bloccando in casa la Juventus, ma nelle ultime due giornate ha conquistato solo un punto è stato scavalcato da Cagliari e Spal ed è retrocessa pur conquistando un punto in più rispetto allo scorso campionato.

Al San Paolo, che non evoca bei ricordi a Zenga (lì commise l’errore più grave della sua carriera nella semifinale di Italia ’90), il bravo allenatore milanese ha chiuso la sua esperienza con il Crotone. Ma la bella annata resta e nella prossima stagione magari ci sarà chi darà a Zenga un’altra chance in Serie A. Il Crotone ripartirà dalla Serie B, la rosa verrà rivoluzionata, molti giocatori in prestito (come Mandragora, convocato da Mancini in Nazionale), presto verrà ingaggiato un nuovo allenatore. Si parla di una promozione di Benny Carbone, prezioso vice di Zenga, ma anche di Giovanni Stroppa, allenatore del Foggia.