Alla mancata convocazione in nazionale Simone Zaza risponde alla grande. L’attaccante italiano ha segnato un gol e ha servito un assist al compagno d’attacco Rodrigo nel match con l’Alaves, che il Valencia ha vinto 3-1. Zaza e compagni almeno per una notte scavalcano il Real Madrid, prossimo avversario della Juventus in Champions League, e si portano al terzo posto.

3-1 del Valencia all’Alaves

Dopo aver vinto la scorsa settimana in casa del Siviglia, il Valencia ha di fatto blindato la qualificazione alla Champions League, che però sarà ratificata tra almeno un mese. Il vantaggio di undici punti sulla squadra di Montella ha dato grande serenità all’undici di Marcelino che oggi in casa ha battuto l’Alaves, una delle squadre più in forma della Liga. Al 15’ i ‘Pipistrelli’ passano in vantaggio. Il gol è di Rodrigo, convocato per la prima volta dal c.t. Lopetegui nella nazionale spagnola.

Prezioso l’assist di Zaza, che poco dopo la mezz’ora mette a tutti gli effetti la sua firma sul match raddoppiando. L’Alaves all’inizio della ripresa prova a riaprire l’incontro con Sobrino, ma dopo appena cinque minuti l’autorete di Laguardia chiude definitivamente la partita.

Terzo posto per il Valencia

La squadra di Marcelino sta facendo un campionato molto al di sopra di ogni aspettativa. Il Valencia era partito con ambizioni importanti, ma non pensava di essere già a metà marzo certo della qualificazione in Champions, con il secondo e il terzo posto che non paiono impossibili. Il lavoro del tecnico spagnolo è stato eccezionale perché non era facile assemblare così bene una squadra con tanti giocatori nuovi.

La stagione di Zaza

Nonostante la mancata convocazione in nazionale, questa è per Simone Zaza un’annata eccezionale. Ventisei partite giocate in campionato e dodici gol, solo sei in meno rispetto a Cristiano Ronaldo, due gli assist vincenti. Unica pecca i troppi cartellini gialli (sette), a cui si aggiunge un rosso.