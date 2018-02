Michael Surzhyn, Misha per gli amici e i familiari, ha 10 anni, un blog personale e un canale youtube aggiornato. E' stato lui il protagonista inatteso della conferenza stampa di presentazione del match di Champions League della Roma contro lo Shakhtar Donetsk (mercoledì sera, ore 20.45, in diretta tv e in chiaro su Canale 5). Si gioca l'andata degli ottavi di finale e il ragazzo si mostra preparato: quando tocca a lui fare la domanda al tecnico dei capitolini non si scompone e, nonostante l'ilarità bonaria ma rispettosa di De Rossi e Di Francesco, prende il microfono e pone la questione: "Nel 2011 la Roma ha già giocato contro lo Shakhtar, ha riguardato quelle partite?".

L'allenatore capitolino non s'è scomposto e con educazione ha replicato al giovanotto che a quell'appuntamento è arrivato mostrando ‘conoscenza della materia': da youtuber a giornalista per un pomeriggio, il suo desiderio è stato esaudito e alla fine – oltre alla possibilità di partecipare alla conferenza stampa – ha anche scattato una foto assieme al tecnico romanista.

Come ha fatto a trovarsi lì? ‘Misha' non ha ricevuto alcun trattamento di favore né gli è stato concesso di prendere parte all'evento come una sorta di premio speciale. Il ragazzo ha svolto la procedura di accredito spedendo regolare e-mail all'ufficio stampa dello Shakhtar, spiegando a che titolo la chiedeva e soprattutto presentando il proprio lavoro che nell'occasione – al di là dei canali su youtube e dello spazio personale – s'è arricchito anche di un video di presentazione della formazione capitolina con tanto di indicazione delle scelte effettuate dall'allenatore, trend di rendimento, punti di forza e punti deboli dei giallorossi. Ha atteso il suo turno e ha svolto la domanda. In Italia sarebbe mai potuto accadere una cosa del genere?