C'è una Roma che piace, diverte e vince. E' quella giovane, la Primavera giallorossa che si sta esaltando in Youth League e che, in attesa dei ‘grandi', festeggia l'approdo ai play-off a conferma di una avventura europea più che positiva. Il successo sul Victoria Plzen è stato determinante, grazie ad un successo ampio e ricco di gol: 4-2.

La star di giornata è stato Riccardi che è riuscito a segnare una doppietta personale nel secondo tempo sbloccando il match che nei primi 45 minuti si era concluso su un rocambolesco 2-2. Al contrario della Champions League, la Youth League prevede un turno ulteriore per chi arriva secondo nel rispettivo girone ed è proprio questo play-off al quale si sono qualificati i giallorossi chiudendo alle spalle del Real Madrid.

Il regolamento della Youth League

Nessuna certezza di approdo agli ottavi di finale dunque ma la garanzia di aver svolto fino in fondo il proprio dovere nel primo turno. Adesso l'ultima sfida decisiva e poi l'eventuale avventura tra le migliori formazioni giovanili continentali. Non si conosce ancora l'avversario di turno, ma il regolamento prevede che la Roma – come tutte le migliori otto seconde nei gironi, sfideranno per accedere agli ottavi le prime qualificate di un torneo parallelo che racchiude le giovanili vincitrici dei rispettivi campionati Primavera.

La partita, nel segno di Riccardi

Un rompicapo al quale i giallorossi sono giunti dopo un match divertente e ricco di emozioni oltre che di gol. La scintilla scocca al 29′, con Mika che di testa beffa il proprio portiere deviando in rete un cross di Riccardi. La squadra ceca, però, ha una grandissima reazione e in appena 6 minuti riesce a ribaltare il risultato. al 40′ Mika si fa perdonare per l'autogol segnando il 2-1 ma poco dopo D'Orazio riceva ai 20 metri, punta la porta e fa partire un gran tiro che batte Marik.

Nella ripresa a segnare immediatamente è la Roma. Il gol è di Riccardi che poi replica nel finale di partita arrotondando un risultato che la Roma ha ampiamente meritato.

Tabellino

Viktoria Plzen-Roma 2-4

29′ aut. Míka (R), 34′ rig. Krátký (V), 40′ Míka (V), 41′ D'Orazio (R), 48′ Riccardi (R), 90'+2 Riccardi (R)

VIKTORIA PLZEŇ (4-3-3): Mařík; Svoboda, Gabriel, Míka (C), Žilák K.; Pek (78′ Hranáč), Šulc, Uzlík (61′ Kraml); Pihrt (78′ Hezoucky), Arzberger (26′ Krátký), Selnar.

AS ROMA (4-3-3): Greco S.; Parodi, Cargnelutti, Trasciani, Semeraro; Pezzella, Marcucci, Greco J. (80′ Chierico); Riccardi, Bucri (49′ Cangiano), D'Orazio (90′ Coccia).