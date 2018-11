La Juventus è già qualificata per i playoff della Youth League, alla Roma manca solo un punto nonostante il doppio ko consecutivo (pesantissimo l'ultimo con il Real). Ce la faranno Napoli e Inter a completare il filotto di squadre italiane superando lo sbarramento della fase a gironi? Non è detta l'ultima parola perché, a dispetto delle possibilità ristrette, restano ancora in corsa grazie ai risultati ottenuti nel pomeriggio: i partenopei allenati da Baronio hanno battuto per 5-3 la Stella Rossa con Gaetano protagonista di una tripletta; i nerazzurri hanno piazzato il colpo di giornata vincendo addirittura in Inghilterra (4-2) contro il Tottenham.

La partita. Il Napoli si presenta alla sfida coi serbi con 3 punti in classifica e dà vita a un match che resta spesso in bilico. Botta e risposta che alla fine premierà la formazione di Baronio come testimonia il risultato finale (5-3) e soprattutto una gara condotta sempre in rimonta da parte degli azzurrini fino a piazzare l'affondo decisivo. La Stella Rossa passa in vantaggio per 3 volte (al 3′ con Jocic, al 26′ con Burmaz e al 64′ con Dedijer) va viene raggiunta in altrettante occasioni prima da Perini al 15′, poi da Saporetti al 48′, infine da Gaetano al 70′.

A spezzare la situazione di equilibrio è l'espulsione avvenuta al 75′ tra le fila dei serbi (Adzibaba commette fallo su Gaetano, prende il secondo giallo e va fuori col ‘rosso') è a quel punto che i partenopei premono il piede sull'acceleratore. E' sempre Gaetano a tenere incollata a sé la luce dei riflettori: si scatena nel finale e trova la via del gol in altre due occasioni (82′ e 91′) in poco meno di dieci mibuti, fissando così il risultato sul definitivo 5-3.