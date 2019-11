La Champions League fin qui è stata un incubo per l’Atalanta, nella Youth League la squadra giovanile dei nerazzurri invece continua a vincere. Con il secondo successo consecutivo sul Manchester City l’Atalanta continua a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. I nerazzurri di Brambilla hanno vinto grazie a un rigore di Piccoli.

Atalanta-Manchester City 1-0

Risultati alla mano si può dire che sta per arrivare un’altra grande nidiata di campioncini dell’Atalanta. La squadra Primavera ha recentemente vinto la Supercoppa Italiana, è al comando del campionato e oggi ha sconfitto 1-0 il Manchester City, già battuto a domicilio due settimane fa. La squadra guidata da Brambilla ha giocato una partita perfetta. Perché l’equilibrio ha regnato sovrano sia prima che dopo il gol, segnato da Piccoli che ha trasformato un calcio di rigore al 36’. Il City nel secondo tempo ha attaccato a testa bassa, ma non è riuscita a trovare il pareggio nonostante un paio di grosse chance, la migliore all’81’ con Rogers.

L’Atalanta insegue la Dinamo Zagabria

Il secondo successo sul Manchester City però non vale il primato nel girone. L’Atalanta guidata da Massimo Brambilla, ex centrocampista di Parma, Torino e Bologna, ha 7 punti, uno in meno della Dinamo Zagabria, unica squadra imbattuta del girone, che ha vinto di misura il confronto diretto con i nerazzurri. Seguono il Manchester City a 4 e lo Shakhtar ultimo con 2 punti. Il calendario sulla carta pare favorevole all’Atalanta che giocherà lo scontro diretto con i croati in casa. I nerazzurri potrebbero essere una delle tre squadre italiane agli ottavi di finale della Youth League. Si qualifica la prima di ogni girone, mentre la seconda va agli spareggi. Comandano i rispettivi raggruppamenti la Juventus, che oggi ha vinto contro la Lokomotiv, e l’Inter.