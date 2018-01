Il vero protagonista dell'ultimo match di campionato tra l'Athletic Bilbao e l'Alaves, non è stato uno dei 22 calciatori in campo. A conquistare la scena ci ha pensato Yeray Alvarez, il difensore classe 1995 della squadra basca celebrato a più riprese dal pubblico di casa che gli ha dedicato una vera e propria ovazione. Il motivo? Il ritorno tra i giocatori a disposizione dell'Athletic dopo il secondo lungo stop per combattere il tumore ai testicoli che già lo aveva colpito nel 2016.

Yeray torna a disposizione, l'ovazione dei tifosi dell'Athletic.

Già sui social la notizia del ritorno tra i convocati del ragazzo aveva scatenato l'entusiasmo dei tifosi e degli appassionati. Quando poi Yeray è entrato in campo per recarsi verso la panchina il caldo pubblico del San Mamaes gli ha tributato una vera e propria ovazione, per quello che senza dubbio è stato il momento più emozionante del week-end. Il giocatore non ha trovato spazio durante il match, ma è stato celebrato a più riprese dai tifosi che hanno festeggiato il suo ritorno dopo la malattia.

Yeray e la doppia battaglia vinta contro il tumore.

Il ragazzo nello scorso dicembre si era sottoposto ad un intervento chirurgico, dopo la prima diagnosi relativa ad un tumore testicolare. Tutto sembrava procedere per il meglio, e invece, il male è tornato ad aggredire il classe 1995 costretto ad un nuovo lungo stop e a saltare l'Europeo Under 21 con la maglia della Spagna. Nuove cure, con tanto di chemioterapia, e seconda battaglia per Yeray che non si è buttato giù e ha continuato a lottare, uscendone vincitore.

Il bel gesto dei compagni di squadra.

E Yeray in questa lunga battaglia, fortunatamente vinta, ha potuto contare sempre sul supporto dei suoi compagni di squadra che non l'hanno lasciato mai solo. Hanno fatto il giro del mondo nella scorsa estate le immagini del bel gesto dei calciatori dell'Athletic che hanno deciso di rasarsi tutti a zero per solidarietà nei confronti del compagno e di tutte le persone costrette a sottoporsi alle cure chemioterapiche