Xavi Simons a 16 anni è già un uomo mercato. Per questo ragazzino si è scatenata una guerra tra il Barcellona e il Paris Saint Germain, che grazie a Mino Raiola è riuscito a portarlo in Francia. Il baby Iniesta ha firmato un lungo contratto, ha posato con la nuova maglia e ha salutato dopo aver vissuto nove annate nelle giovanili de La Masia.

Raiola ‘regista’, Simons passa dal Barcellona al Paris Saint Germain

É quasi un decennio che c’è un astio molto forte tra il procuratore Mino Raiola e il Barcellona, ‘colpa’ dell’addio di Ibrahimovic, silurato dalla stella assoluta Leo Messi. Una situazione che l’agente non ha mai gradito. E l’italo-olandese ha fatto uno sgarro ai catalani soffiandogli Xavi Simons, che dopo nove anni nella cantera della Masia ha firmato il primo contratto da professionista con il Paris Saint Germain. Un tweet ha preceduto l’annuncio ufficiale, che non ha gelato il Barça (già informato della trattativa) ma che sicuramente ha fatto innervosire i blaugrana.

Xavi Simons è del PSG

Al netto delle dichiarazioni di rito, il Barcellona punta anche su ragazzi dal futuro talento (Ilaix, Casadò, Alba e Alastuev), il colpo è pesante. Perché Simons arrivò a La Masia quando era già una star del web, i video delle sue giocate avevano ottenuto milioni di visualizzazioni e avevano ammaliato i tifosi catalani, che aspettavano di vederlo nella squadra dei grandi, ma non sarà così. La dirigenza al giovane olandese aveva promesso di giocare con il Barcellona B, già l’anno prossimo, e soprattutto gli aveva offerto uno stipendio da 200mila euro netti, a crescere. Ma il Paris Saint Germain ha proposto un contratto molto più ricco a Xavi Simons, che dopo essere cresciuto con i catalani va via, e il Barcellona non incassa nemmeno un euro per questo ragazzo che tra un paio d’anni sarà una delle stelle del calcio mondiale. Raiola ha vinto questo round.