Oramai ha deciso: Xavi lascia il calcio giocato. Lontano dai fasti di un tempo, isolato nell'anonimato del calcio qatariota la stella di Spagna e Barcellona ha deciso di appendere le classiche scarpette al chiodo e passare dall'altra parte della barricata, quella dell'allenatore. Sarà questo, infatti, il futuro impiego dell'ex centrocampista che ha deciso anche di restare in Arabia per insegnare il calcio.

Ad aprile l'ultima partita

Anche la data è praticamente stabilita: ad aprile dirà addio al calcio giocato. Attualmente gioca all'Al-Sadd in Qatar, ma l'età, gli stimoli e altri obiettivi per il proprio futuro hanno condotto Xavi alla decisione finale. Lo ha rivelato il giocatore stesso oramai sulla soglia dei 40 anni: "A 39 anni sento che è arrivato il momento di ritirarmi. Mi sto preparando mentalmente per fare l'allenatore e inizierò proprio qui dove finirò di giocare, in Qatar".

La scelta del Qatar

Xavi nel 2015 diede l'addio alla maglia blaugrana del Barcellona, conquistando l'ennesima Champions League. Poi tra le tante offerte di nuovi mercati (dall'America all'Asia) scelse l'Arabia e in Qatar oggi indossa la maglia dell'Al-Sadd, con la quale ha collezionato dal 2015 ad oggi 72 presenze impreziosite da 19 gol. Nel 2014 il centrocampista aveva già lasciato la Nazionale spagnola, con la quale ha vinto due volte l'Europeo (2008 e 2012), una volta il Mondiale (2010).

La Spagna pronto ad accoglierlo

Il futuro, non prossimo, potrebbe però tornare a parlare blaugrana laddove tutto ebbe inizio, nel club con cui è riuscito a vincere tutto ciò che c'era da vincere: "Ancora non mi sento pronto, ma sicuro il mio stile sarà quello che ho vissuto con Barça e Spagna e proverò a riproporlo in campo". Adesso c'è molto interesse attorno a Xavi. In Spagna sanno che dovesse tornare avrebbe le porte aperte al Barcellona dove gli si darebbe sicuramente una chance da tecnico. L'esperienza cumulata negli anni con la mentalità vincente potrebbero trasformarsi in un nuovo mix straordinario.