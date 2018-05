Cristiano Ronaldo è in vetta alla "World Fame 100", la lista annuale dei 100 atleti più popolari al mondo realizzata da Espn. Il Pallone d'Oro è primo in questa speciale graduatoria e si è messo alle spalle grossi calibri come Lebron James e Lionel Messi. Per CR7 si tratta della terza affermazione consecutiva in questo premio messo a punto dal celebre network sportivo americano che ha stabilito tre elementi di valutazione:

1. il pacchetto complessivo di utenti che hanno cercato notizie sull'atleta su Google;

2. gli accordi di sponsorizzazione con multinazionali e brand famosi e l'impatto in termini numerici sui social network;

3. sommando i seguaci tra i profili ufficiali Facebook, Twitter e Instagram.

Sul successo del numero 7 del Real Madrid risultano decisivi i 122 milioni di followers sui social network, con l'account Instagram del portoghese preso d'assalto in queste ore per la dieta postata nelle Stories.

Nemmeno Lebron James, al secondo posto con 41,6 milioni di fan solo su Twitter, ha potuto nulla contro lo strapotere del portoghese di Madeira. Terza posizione per Lionel Messi ma la Pulce non ha un profilo Twitter. Dopo il terzetto al comando c'è Neymar, che precede Roger Federer, Tiger Woods, Kevin Durant, fuoriclasse dei Golden State Warriors; Rafa Nadal e Steph Curry, stella dei GSW. La top ten si chiude con il golfista Phil Mickelson, che non ha profili ufficiali sui social network sites. Ci sono appena quattro donne in classifica: Serena Williams e la sorella Venus, Maria Sharapova e la campionessa di badminton Saina Nehwal. L'unico pilota finito nei primi 100 è Lewis Hamilton, al 68°.

Questa classifica di Espn fa registrare il dominio del calcio con 32 atleti su 100, 18 dei quali tra i primi 50. Non ci sono sportivi italiani: l'unico rappresentante della Serie A è Paulo Dybala al 29° posto mentre Valentino Rossi, uno dei miti dello sport di casa italiano, non rientra tra i primi 100.

Lo sport più rappresentato è calcio e a seguire ci sono il basket, con 13 rappresentanti; poi il tennis, con 12; il golf e il football americano, con 7 a testa. In questa particolare graduatoria non figura nessun campione della Major League Baseball e della National Hockey League.