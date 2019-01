Wilmar Enrique Barrios Teheran. E' il nome decollato nelle ultime ore di mercato in casa Roma. Secondo le news sulle trattative i giallorossi sono molto vicini alla chiusura dell'operazione con il Boca Juniors per l'ingaggio del centrocampista colombiano protagonista anche nella finale di Copa Libertadores contro il River Plate. Venticinque anni, classico mediano davanti alla difesa (che può essere impiegato anche nella posizione di centrale), il suo acquisto si spiega con la necessità di rinforzare la rosa in quel settore del campo che ha registrato lacune (per l'infortunio di De Rossi) e garantire maggiori alternative al tecnico. Un calciatore ‘di lotta e di governo', di quelli che non mollano la presa e assicurano personalità alla linea di centrocampo.

Quali sono i termini e le condizioni dell'operazione. Secondo Transfermarkt la valutazione di mercato è di 12 milioni ma in realtà ne servono 21 per convincere il Boca Juniors a lasciarlo partire. La formula proposta dalla Roma è quella del prestito con diritto di riscatto, escamotage poco gradito al club argentino che preme per l'obbligo di riscatto. Parti distanti? Finora sì ma nelle ultime ore sembra si siano avvicinati di molto al punto da considerare quasi fatta la transazione.

Dalla Capitale hanno riformulato la proposta aprendo una breccia nella reticenza dei gialloblù: prestito oneroso di 18 mesi (fino al 30 giugno 2020) a 5 milioni più diritto di riscatto che può diventare obbligo in base ad alcune condizioni (raggiungimento di un certo numero di presenze). Costo dell'operazione, 16 milioni di euro. Affare chiuso? Non del tutto ma la Roma sembra aver trovato la strada giusta per battere la concorrenza anche di altre società europee che avevano messo gli occhi sul mediano sudamericano. C'è tempo fino al 31 gennaio…